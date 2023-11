Stasera le selezioni di “Perché il Goldoni è il Goldoni 2024”. I cantanti in gara e i giudici

Sarà stilata una classifica generale e i primi 4 in graduatoria saranno ammessi alla finale del 16 febbraio assieme agli 8 già iscritti di diritto in esito ai risultati dell’edizione 2023. Ingresso gratuito

Lunedì 20 novembre alle ore 20.30 sul palcoscenico della Goldonetta avranno luogo le selezioni per la serata finale di “Perché il Goldoni è il Goldoni” edizione 2024, in programma venerdì 16 febbraio alle ore 20 al Teatro Goldoni (non più il giorno successivo come inizialmente annunciato a causa della concomitanza con il concerto di Claudio Baglioni al PalaModì). Gli aspiranti finalisti, iscritti entro il termine previsto, dovranno eseguire un brano che, come da regolamento, dovrà aver partecipato ad una delle edizioni sanremesi davanti ad una giuria di tre esperti musicali, i cui nominativi saranno resi noti domenica prossima. Sarà quindi stilata una classifica generale e i primi 4 in graduatoria saranno ammessi alla finale del 16 febbraio 2024, assieme agli 8 già iscritti di diritto in esito ai risultati dell’edizione 2023.

L’ingresso per il pubblico alle selezioni è libero, fino ad esaurimento posti. Svelati i nomi dei giudici. A giudicare i cantanti in gara saranno chiamati: Mauro Grossi, Alessio Colombini e Fabio Ceccanti.

Questi i concorrenti iscritti alle selezioni, il brano scelto, gli autori e l’ordine di esibizione di questa sera:

Emanuele Bertolini – Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri), Giulia Aringhieri – 24.000 baci (Celentano), Sabrina Orsolini – Lei ha la notte (Nicky Nicolai), Claudio Marmugi – Sincero (Morgan, Bugo), Alessandra Donati – Vacanze romane (Matia Bazar), Pietro Contorno – Tutti i miei sbagli (Subsonica), Pietro Contorno – Tutti i miei sbagli (Subsonica), Alessandro Guarducci – Salirò (Silvestri), Simonetta Del Cittadino – Canzone per te (Endrigo), Raffaello Cioni – Spunta la luna dal monte (Bertoli e i Tazenda) e Marco Bennici – 7.000 caffè (Britti).

Questi gli otto concorrenti già ammessi di diritto alla finale:

Matteo Panariello – Ovunque sarai (Irama), Francesca Cecchi – Destinazione Paradiso (Grignani), Emanuele Barresi – Io che non vivo (Donaggio), Claudia Pavoletti – Sono solo parole (Noemi) Stefano Cresci – Ti lascerò (Leali/Oxa), Marco Conte – L’italiano (Cutugno), Simone Fulciniti – Vita spericolata (Rossi), Trio Giorgio Niccolai/Giacomo Niccolini/Fabrizio Pucci – Abbiamo vinto il Festival di Sanremo (Statuto).

Condividi:

Riproduzione riservata ©