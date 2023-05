Stasera ultimo appuntamento di Classica con gusto alla Goldonetta

Martedì 9 maggio alle 21 protagonisti in Goldonetta due musicisti con una solida ed applaudita carriera internazionale come Davide Alogna, violino e Giulio Tampalini, chitarra per uno sfavillante concerto da Paganini ai grandi autori spagnoli

Due autentici virtuosi per un concerto sfavillante: è quanto promette “10 corde per incantare”, ultimo appuntamento di “Classica con gusto”, la rassegna di Musica da camera realizzata con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti, che martedì 9 maggio, alle ore 21 vedrà protagonisti in Goldonetta due musicisti con una solida ed applaudita carriera internazionale come Davide Alogna, violino e Giulio Tampalini, chitarra. Violino e chitarra: dieci corde in tutto per due strumenti a cui Niccolò Paganini dedicò molta della sua produzione. Notissime le sue capacità di eccelso violinista, con la quale incantò le corti ed i Teatri di tutta Europa, ma fu anche un grande virtuoso di chitarra e ci ha lasciato pagine memorabili in cui altissima domina la sua capacità creativa legata ad una tecnica esecutiva ineguagliabile che ha sempre affascinato il pubblico. Il concerto si aprirà così con tre sue composizioni: la Sonata n. 1 dal Centone MS 112, Cantabile e la Sonata Concertata in la maggiore. Della stessa epoca di Paganini, il secondo autore in programma, Mauro Giuliani, chitarrista e compositore che fu tra l’altro amico ed estimatore di Paganini stesso così come di Rossini e fu ammirato da Beethoven: di lui sarà eseguito il Gran Duo concertante op. 85. Dall’Italia si passerà ai grandi autori spagnoli dell’800, come Francisco Tárrega, autore di capolavori come “Recuerdos de la Alhambra”, di cui ascolteremo le Variazioni su “Il Carnevale di Venezia” di Paganini e Isaac Albéniz con Mallorca, un’incantevole barcarola capace di restituire il calore e le impressioni che l’autore riportò dal suo viaggio all’isola di Maiorca. Ancora Spagna protagonista con la Danza Spagnola da “La Vida Breve”, celebre pagina dall’opera di Manuel De Falla che richiede anch’essa grandi doti interpretative agli esecutori.

Davide Alogna ha una formazione eclettica ed internazionale. Nasce a Palermo e si diploma con il massimo dei voti sia in violino che in pianoforte presso i Conservatori di Como, Ferrara e il Conservatorio Superiore di Parigi, perfezionandosi all’Accademia Chigiana di Siena. Vanta importanti debutti solistici tra i quali Scala di Milano, Philarmonie di Berlino, Sala Stern della Carnegie Hall di New York, Suntory Hall di Tokyo, Smetana Hall ed il Rudolfinum di Praga, il Gasteig e la Herkulesshalle di Monaco, la Salle Cortot di Parigi, il Grand Theatre di Shanghai, Mahidol Hall di Bangkok, Seoul Art Center, la Cairo Opera House, la Dubai Opera, Palau de Bellas Artes di Città del Messico, Fenice di Venezia, Sala Verdi di Milano. Davide Alogna è uno dei più attivi musicisti per lo studio, la riscoperta e la diffusione del repertorio del novecento italiano. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui nel 2009 il primo premio al concorso solistico “Prix d’Interpretation Musicale” de la Citè Universitaire de Paris e l’INAEM di Spagna.

Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei. Vincitore del Premio delle Arti e della Cultura nel 2014, oltre 25 dischi solistici all’attivo, si è imposto in alcuni dei maggiori concorsi di chitarra, a cominciare dal primo premio al Concorso Internazionale “Narciso Yepes” di Sanremo (presidente della giuria Narciso Yepes), al T.I.M. di Roma nel 1996 e nel 2000 e al “De Bonis” di Cosenza, fino alle affermazioni al “Pittaluga” di Alessandria, al “Fernando Sor” di Roma e al prestigioso “Andrès Segovia” di Granada. Tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia ed America. Nel 2001 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa. Numerose sono le sue collaborazioni musicali, tra cui quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Come di consueto, la serata sarà aperta dalla presentazione dei protagonisti del concerto a cura di Carlo Palese, mentre in chiusura sarà offerto dagli organizzatori un simpatico buffet. Biglietti (posto unico numerato € 10) in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10-13, il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

