Striscione esibito al termine dell’opera “Turandot”. Interviene Menicagli

Menicagli: "Personalmente non ero a conoscenza di quanto sarebbe stato portato e mostrato sul palcoscenico: ero però tra il pubblico che da oltre dieci minuti stava salutando il ritorno del capolavoro di Puccini"

Intervento di Mario Menicagli, Direttore amministrativo Fondazione Teatro Goldoni.

“In merito allo striscione esibito venerdì sera da alcune maestranze del Teatro Goldoni al termine dell’opera Turandot, credo siano doverose alcune considerazioni.

Personalmente non ero a conoscenza di quanto sarebbe stato portato e mostrato sul palcoscenico: ero però tra il pubblico che da oltre dieci minuti stava salutando il ritorno del capolavoro di Puccini.

Penso in generale che messaggi di stop alla guerra e alla violenza, ovviamente condivisibili nella loro portata umana ed universale, possano tranquillamente trovare posto in luoghi anche non naturalmente nati per questo: manifestazioni sportive, spettacoli, televisione. Credo altresì che il tutto non debba mai sfociare in un qualcosa che assuma una connotazione ideologica o politica, cosa a cui probabilmente, venerdì sera, alcuni elementi del messaggio potrebbero aver dato adito. Le vittime degli effetti barbari della violenza meritano rispetto da qualsiasi parte geografica ed ideologica esse si trovino e ci sono, fortunatamente ormai da 79 anni, spazi e luoghi dove diversità di pensiero e posizioni politiche possono liberamente esprimersi sempre nel rispetto e nel confronto democratico.

Per questi motivi, già da anni il CdA della Fondazione Goldoni ha espressamente vietato al suo interno manifestazioni politiche e sarà nostra cura attenerci a questo input con sempre maggiore attenzione”.

Mario Menicagli

