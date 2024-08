Sul lungomare di Antingano torna la Mascagni night

Dalle 21,30 sei postazioni musicali (il parco pubblico ai lati dell’Hotel Universal, la Scalinata, le spiagge delle Tamerici, Calalonga e della Ballerina) tra contrappunti, melodie ed innovazione con pagine di Mascagni e quelle di autori a lui coevi come Puccini e Faurè nel centenario della scomparsa. In ogni postazione dopo la prima esecuzione è prevista una pausa di circa 20 minuti e la replica del programma per consentire al pubblico di seguire più postazioni

Torna a vibrare la musica sul lungomare di Antignano, in un inno alla bellezza senza tempo con il Mascagni night: sabato 10 agosto, dalle ore 21.30 il Mascagni Festival rinnova per il quarto anno consecutivo un evento che animerà uno dei luoghi più amati e frequentati della città di Livorno ed in cui lo stesso Pietro Mascagni abitò per anni. Sei le postazioni musicali allestite lungo la passeggiata che costeggia il mare, partendo dal parco pubblico ai lati dell’Hotel Universal e scendendo incontrando luoghi molto noti come la Scalinata, le spiagge delle Tamerici, Calalonga e della Ballerina. In oltre un chilometro, si potranno apprezzare brani strumentali e vocali, rivoluzioni sonore tra contrappunti, melodie ed innovazione, con pagine di Mascagni e quelle di autori a lui coevi come Puccini e Faurè di cui quest’anno ricorre per entrambi il centenario della scomparsa.

L’esecuzione vedrà protagonisti musicisti del Festival, cantanti della Mascagni Academy ed i complessi strumentali e solistici del Conservatorio P. Mascagni di Livorno. Ogni postazione ospiterà integralmente il programma previsto che sarà replicato al termine della prima esecuzione dopo una breve pausa, dando così l’opportunità al pubblico di seguirne diverse; l’ingresso è libero.

“Il Mascagni night è uno degli appuntamenti che caratterizza il Festival – afferma il direttore artistico Marco Voleri – in quanto riesce veramente a coinvolgere la città nel nome e nella musica del suo compositore. Come è stato per l’inaugurazione della scorsa settimana con il Mascagni day, cercheremo anche per questa occasione di tessere e fornire opportunità di ascolto diverse, che partono sicuramente da Mascagni ma che incontrano e si intrecciano con quelle di altre esperienze e sensibilità artistiche che hanno caratterizzato il suo tempo. In questo percorso, abbiamo avuto la rinnovata e preziosa collaborazione del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, che curerà tre location con i propri complessi (le n.1, 3 e 4)”.

Vario ed articolato il programma musicale che caratterizzerà ciascuna delle sei postazioni, tra lirica, romanze, pagini musicali per strumento solista, alla ricerca di suggestioni e contaminazioni che rappresentano una delle cifre proprie del Mascagni Festival. Partendo all’altezza della prima postazione, sul lato destro dell’Hotel Universal, si potrà ascoltare Luca Medusei, Chitarra sola in “Evocazioni chitarristiche: dal Barocco al Misticismo moderno” con musiche di Couperin, Rameau, Bach, Asencio e Ponce. Nei pressi, la seconda postazione con il soprano Luisa Bertoli e Gianni Cigna al pianoforte, in “Melodies: omaggio a Gabriel Faurè nel centenario della scomparsa”, con un programma incentrato sul grande musicista francese ed in chiusura un omaggio alla musica di Mascagni. Procedendo verso sud, in prossimità della Scalinata di Antignano, la terza postazione con il London Trios (Matilde Di Rienzo e Fabio Lucchesi, flauto – Giulia Casini, violoncello) che eseguiranno quattro Trii di Franz Joseph Haydn. All’altezza della Spiaggia delle Tamerici, la quarta postazione con il Quartetto “Insieme di corde” composto dai chitarristi Andrea Anichini, Niccolò Carpentieri, Lorenzo Osenga, Piergiorgio Piras, che si produrranno in un programma molto vario che spazierà dalle musiche di Henry Mancini partendo dalla sua celeberrima “Pink Panther” (al famoso compositore italo-americano, una delle voci più distintive e raffinate della musica da film il festival dedicherà un evento sulla Terrazza Mascagni nel centenario della sua nascita), a Thelonious Monk, conosciuto per il suo singolare stile d’improvvisazione e per il consistente contributo al repertorio del jazz, oltre a brani del celebre Astor Piazzolla, al contrabbassista, pianista e compositore statunitense Charles Mingus, fino al tastierista e compositore austriaco Joe Zawinul. Vicino alla Spiaggia di Calalonga, la quinta postazione con Rossella Vingiani, soprano e Angela Panieri, pianoforte che si produrranno in “Mascagni, anniversari delle liriche da camera”, con pagine mascagnane dal raro ascolto nella prima parte ed un omaggio alle opere pucciniane nella seconda. L’ultima postazione nei pressi della Spiaggia della Ballerina con “Quanto cielo, quanto mar!”, che vedrà protagonisti il baritono Marcandrea Mingioni ed il pianista Andrea Tobia, pianoforte con un programma interamente dedicato al compositore lucchese, dai suoi giovanili lavori Le Villi, Edgar, alle sue opere più celebri fino a Gianni Schicchi che insieme al Cavalleria rusticana di Mascagni chiuderà il festival a settembre al Teatro Goldoni. Tutte le info su www.mascagnifestival.it e www.goldoniteatro.it

