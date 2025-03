In Goldonetta il concerto Ottoni, piano!

Protagonista venerdì 21 marzo alle ore 21 sarà Goldoni Brass Quintet & Percussion, una delle voci più dinamiche e creative dell'Orchestra, con le colonne sonore dei film più famosi alle celebri arie della lirica in un originale arrangiamento per quintetto d’ottoni e percussioni

Dalle colonne sonore dei film più famosi alle celebri arie della lirica in un originale arrangiamento per quintetto d’ottoni e percussioni: è quanto promette “Ottoni, piano!”, il nuovo concerto per la stagione di musica da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni in programma venerdì 21 marzo, alle ore 21 in Goldonetta. “Quante volte, nelle varie fasi che precedono un concerto, durante le prove, si sentono i direttori dal podio prorompere con un’indicazione del genere! – spiegano dall’Orchestra – È una citazione ricorrente ed è quanto mai utile specialmente quando si affronta un repertorio come quello lirico, dove essenziale è l’equilibrio tra tutte le sezioni degli strumenti con il canto che avviene sul palcoscenico”. Corno, tromba, trombone, tuba, proprio per la loro particolarità timbrica, sono infatti capaci di emergere con immediatezza e forza e sta proprio al direttore concertare la loro meravigliosa sonorità per restituire l’interpretazione più vicina alle indicazioni dell’autore. “Per questo nuovo appuntamento – aggiungono dall’Orchestra Goldoni – si cercherà di offrire al pubblico un’opportunità di ascolto ulteriore rispetto alla tradizione propriamente cameristica classica, lasciando agli ottoni di esprimere tutta la loro potenzialità in un originale mix tra musiche da film e lirica, portando sul palco un’esperienza musicale vivace e coinvolgente”.

Protagonista sarà Goldoni Brass Quintet & Percussion, una delle voci più dinamiche e creative dell’Orchestra, composto da Saverio Barbarulo e Donino Gaudieri trombe, Paolo Faggi corno, Giulio Clementi trombone, Vito Vincenzo De Nino basso tuba e Francesco Pio Viola percussion set (batteria, timpani, marimba e cymbals). Le performance di questa formazione sono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, con un sound potente e ricco di emozioni, capace di creare una combinazione unica di sonorità brillanti e ritmi coinvolgenti. La loro abilità tecnica e l’approccio innovativo alla musica permettono di esplorare un ampio repertorio che spazia dalla musica classica alle composizioni moderne, fino a proposte originali e inedite scritte appositamente per questa formazione. Il programma si aprirà con la Marcia imperiale di “Star wars”, e proseguirà con le musiche di “Indiana Jones” (Riders of the lost ark), quelle dell’indimenticabile “Otto e 1/2” di Nino Rota fino ad una “Morricone Suite” (dalla colonna sonora di “Per un pugno di Dollari” a brani celebri del premio Oscar Ennio Morricone); non mancheranno pagine famose della lirica quali “Carmen Suite” di Georges Bizet, “Nessun Dorma” da Turandot di Giacomo Puccini alla “Marcia Trionfale” dall’Aida di Giuseppe Verdi.

Biglietti: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e Classica con Gusto), in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30.

