Sulle ali del canto, venerdì 22 marzo in Goldonetta

Il mezzosoprano Kulli Tomingas e il pianista Luca Schieppati, nell’apprezzata formazione artistica del “Duo L’originale e la copia”, saranno protagonisti per Classica con gusto di un ideale viaggio che dal cuore dell’Europa porterà il pubblico in America, passando dalla Toscana di Giacomo Puccini

Sulle ali del canto con “Classica con gusto”: venerdì 22 marzo alle ore 21 in Goldonetta il mezzosoprano Kulli Tomingas ed il pianista Luca Schieppati nell’apprezzata formazione artistica del “Duo L’originale e la copia”, saranno protagonisti di un ideale viaggio che dal cuore dell’Europa porterà il pubblico in America, passando dalla Toscana di Giacomo Puccini, compositore di cui ricorre quest’anno il centenario della scomparsa, suscitando curiosità ed interesse intorno agli autori dei brani in programma. Dopo la consueta presentazione a cura del M° Carlo Palese, a cui si deve il progetto artistico della stagione di musica da camera realizzata da Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, la serata si caratterizzerà attraverso un originale e calibrato susseguirsi di momenti performanti e narrazioni introduttive, informali ma accurate, contestualizzando storicamente ed esteticamente il repertorio proposto all’ascolto con arie e brani affidati alla voce e pianoforte e con momenti riservati al solo strumento solista.

In apertura tre lieder di Franz Schubert: Der Wanderer (Il viandante), Auf dem Wasser zu singen (Cantare sull’acqua) ed Erlkönig (Il re degli elfi), in cui forte emergono temi melodici dispiegati a rappresentare i più diversi e profondi stati dell’animo umano. Dello stesso autore, nella versione di H. Fazzari, An die Musik, un appassionato canto rivolto alla Musica, arte gentile, come definita in questa breve quanto bellissima pagina, capace di accendere il cuore degli uomini anche nelle ore più grigie della vita, per trasportarli in un mondo più bello e favorire la speranza di tempi migliori.

Seguiranno due romanze per voce e pianoforte di Giacomo Puccini: la giovanile “Sole e Amore”, in cui sarà piacevole riconoscere la musica del finale del terzo quadro della celeberrima La bohéme (“Addio dolce svegliare alla mattina”) e “Terra e mare”, una lirica del 1902 in cui esprime le sensazioni prodotte da un forte vento di tempesta durante la notte mentre sogna la voce del mare. Sempre del musicista lucchese, saranno proposti cinque pezzi per pianoforte dal più raro ascolto: Piccolo Valzer, Piccolo Tango, Foglio d’album, Calmo e molto lento, Scossa elettrica. L’ultima parte del concerto sarà dedicata a George Gershwin con alcune sue splendide canzoni, divenute famose anche per essere entrate in film musicali o musical di successo: è il caso della popolare S’wonderful cantata da Gene Kelly e Georges Guétary ne “Un americano a Parigi” e da Audrey Hepburn e Fred Astaire in “Funny Face” o di The man I love, reso celebre da interpretazioni memorabili come quella di Ella Fitzgerald; seguiranno Fascinating rhythm, Embraceable you, I got rhythm e I’ll build a starway to Paradise.

Külli Tomingas è estone per nascita, italiana per amore, cittadina del mondo perché vera artista. Segnalatasi in vari Concorsi internazionali, ha ricoperto ruoli primari in opere di Purcell, Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni, Puccini, Strauss, Britten, Maderna in importanti Teatri italiani; esegue un vasto repertorio cameristico con il pianista Luca Schieppati, con cui da anni forma il Duo L’Originale e la Copia. Luca Schieppati, concertista, didatta e organizzatore di eventi musicali, si definisce “musicista onnivoro e polimorfo, insofferente di ruoli e schemi predefiniti”. Come pianista, ha eseguito un vastissimo repertorio solistico e da camera, con particolare attenzione per Autori e brani di rara esecuzione, anche su strumenti antichi. Ritenendo che la Musica possa e debba far parte della vita di tutti, da ormai quasi vent’anni organizza concerti, da lui intesi non come museale ripetizione e conservazione di un repertorio, bensì quali momenti di incontro e di scambio di idee capaci di suscitare più domande che risposte.

Il concerto sarà seguito da un simpatico buffet offerto dagli organizzatori; biglietti: posto unico € 10 disponibili presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed online su goldoniteatro.it e ticketone.it. Info: www.goldoniteatro.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©