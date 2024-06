Tanti applausi per il concerto finale della Mascagni Academy

Protagonisti giovani cantanti provenienti da 12 paesi del mondo. Il direttore Voleri: "Abbiamo avuto modo di lavorare con un bel gruppo di giovani artisti nel nome del compositore livornese Pietro Mascagni"

Tanti applausi hanno salutato i giovani cantanti provenienti da 12 paesi del mondo che con entusiasmo e partecipazione hanno animato il concerto finale della Mascagni Academy 2024 giovedì pomeriggio nella splendida cornice di Villa Mimbelli, con al pianoforte Gianni Cigna, Anna Cognetta e Massimo Salotti: “Sono molto contento e soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto con questo nuovo percorso formativo – ha affermato al termine il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – abbiamo avuto modo di lavorare con un bel gruppo di giovani artisti nel nome del compositore livornese Pietro Mascagni, allargando lo sguardo e l’attenzione al suo coevo Puccini di cui ricorre quest’anno il centenario della scomparsa e che ricorderemo nell’imminente edizione del Mascagni Festival con uno dei suoi ultimi capolavori Gianni Schicchi che sarà abbinato a Cavalleria rusticana. Chi era presente al concerto e chi ci seguirà nel ricco programma del Festival ad agosto – ha proseguito Voleri – avrà avvertito e noterà come si sia lavorato non solo sull’aspetto puramente musicale di ogni singolo brano, ma anche su quello interpretativo, perché sempre di più il Teatro lirico chiede a chi si appresta ad intraprendere questa difficile quanto appassionante carriera una completa formazione artistica, che dalla voce e dalla correttezza esecutiva si amplia ed integra con quella attoriale, legata cioè al personaggio ed alla situazione che viene narrata con il canto. Passaggi tutt’altro che semplici e che sono stati brillantemente affrontati da un gruppo di docenti e specialisti che ci hanno affiancato in questo percorso e che ringrazio tutti”.

In apertura, il mezzosoprano Maria Salvini per conto dell’Associazione Cappella di Monterotondo A.P.S. ha conferito lo speciale Premio “Bellincioni-Stagno” al soprano Federica Venturi; al termine hanno ricevuto l’attestato di partecipazione: Alessia Battini, Luisa Bertoli, Bozhidar Bozhkilov, Antonella Carpenito, Piersilvio De Santis, Federica Di Rocco, Yu Ding, Judith Duerr, Xiaoqi Fan, Sara Fogagnolo, Hitoshi Fujiyama, Dimitrina Kechedzhieva, Arsène Min Kuang, Aran Matsuda, Marco Mingioni, Pavel Morgunov, Celeste Nardi, Chiara (Claire) Nesti, Ling Nie, Valentina Pernozzoli, Pedro Pires, Vera Prakapenka, Veronica Prando, Alisa Rayskaya, Simona Pia Ritoli, Mary Rosada, Anica Skryane, Salvatore Terrazzino, Federica Venturi, Fengjun Zhao e Mariangela Zito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©