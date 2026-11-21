Teatro Goldoni: si inaugura la Stagione di Prosa con Neri Marcorè

Si apre con Neri Marcorè la nuova Stagione di Prosa del Teatro Goldoni di Livorno. L’appuntamento inaugurale è martedì 24 novembre, alle ore 21 con Gaber – Mi fa male il mondo, spettacolo diretto da Giorgio Gallione

Si apre con Neri Marcorè la nuova Stagione di Prosa del Teatro Goldoni di Livorno. L’appuntamento inaugurale è martedì 24 novembre, alle ore 21 con Gaber – Mi fa male il mondo, spettacolo diretto da Giorgio Gallione che riporta al centro della scena l’universo creativo e umano di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Un ritorno a Gaber che nasce da una lunga frequentazione dei suoi materiali e che per Marcorè e Gallione rappresenta molto più di un semplice omaggio: è un incontro rinnovato con un autore capace ancora oggi di parlare al nostro presente con una forza sorprendente.

Ironico, inquieto, lucido, mai accomodante, Gaber ha raccontato per oltre quarant’anni l’Italia e gli italiani, le trasformazioni della società, la politica e la vita privata, le relazioni e le fragilità dell’individuo. Lo ha fatto mettendo continuamente in discussione le nostre certezze e costringendoci, spesso con un sorriso, a guardare anche le nostre contraddizioni.

Gaber – Mi fa male il mondo entra idealmente nello studio-laboratorio dove Gaber e Luporini hanno costruito il loro straordinario teatro del pensiero, per riportarne alla luce intuizioni, domande e parole che non hanno perso la loro capacità di provocare e far riflettere.

Sul palcoscenico, canzoni e monologhi restituiscono un artista che ha saputo trasformare la musica e il teatro in uno strumento di osservazione della realtà. Un percorso tra il personale e il politico, tra ironia e amarezza, alla ricerca di quella autenticità che Gaber ha sempre difeso dal conformismo e dalle facili autoassoluzioni.

La sua opera nasce anche dal dialogo con un vasto patrimonio culturale: Pasolini, Brecht, Beckett, Calvino, Adorno, Celine, Berlinguer, Botho Strauss sono solo alcuni degli autori e pensatori che Gaber riconosceva come parte del proprio universo di riferimento. Idee e suggestioni che, insieme alla scrittura di Luporini, hanno dato vita a testi capaci di diventare canzoni, teatro e soprattutto pensiero. Ed è forse proprio qui che sta la straordinaria attualità di Gaber: nelle domande che continua a porci.

Con Gaber – Mi fa male il mondo, il Teatro Goldoni sceglie dunque di aprire la propria Stagione di Prosa con un grande interprete come Neri Marcorè e con un autore che, a distanza di anni, continua a parlarci del mondo in cui viviamo. Perché il mondo di Gaber, in fondo, fa ancora male ma fa anche pensare, sorridere e, soprattutto, non smette di interrogarci.

Ultimi biglietti in vendita al botteghino del teatro martedì ore 10/13 oltre a sabato ore 16.30/19.30; on line su goldoniteatro.it.

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