Torna Classica con gusto con il violoncello e pianoforte dei PiCello Bros

In programma giovedì 8 gennaio alle ore 21 in Goldonetta la magia della musica di Beethoven e Chopin

Torna “Classica con gusto”, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti giunta alla quindicesima edizione: il primo appuntamento, in programma giovedì 8 gennaio, alle ore 21 in Goldonetta, avrà protagonista l’affiatatissimo duo PiCello Bros. formato da Francesco Pepicelli, violoncello ed Angelo Pepicelli, pianoforte. “Rimaniamo fedeli alla nostra apprezzata formula – afferma subito il M° Carlo Palese che cura il progetto artistico della rassegna – con l’opportunità di ascoltare della grande musica con serate “a tema” da parte di artisti affermati del panorama internazionale, insieme al piacere di conoscerli e dialogare con loro sia prima che dopo ogni concerto, con il conviviale e simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Il titolo scelto per questo concerto, Specchi deformanti – prosegue Palese – metterà a confronto (allo specchio, appunto), una rivoluzionaria sonata di Beethoven ed il canto del cigno di Chopin, la cui ultima opera è proprio dedicata al violoncello. Completerà il programma un avvincente brano composto per il duo dal noto compositore contemporaneo Roberto Molinelli”. Il duo PiCello Bros è un ensemble affiatato, che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo quali la Carnegie Hall a New York, Salle Gaveau a Parigi, Suntory Hall a Tokyo, Coliseum di Buenos Aires: “Non è fondamentale dove suoniamo, anche se ci piace molto – affermano gli artisti – L’importante per noi è la relazione che creiamo con un pubblico interessato, partecipe, entusiasta, che entra insieme a noi nella musica che stiamo suonando, per viverla tutti insieme in un’unione ogni volta straordinaria”. Il Duo, a distanza di quarant’anni dalla sua formazione, torna a “Classica con gusto” dopo un applauditissimo concerto nelle scorse stagioni, con nuova linfa creativa e un nome che racconta perfettamente l’identità artistica dei due musicisti che hanno inciso per etichette come Decca e Naxos, unendo tecnica impeccabile, profondità espressiva ed un’inesauribile voglia di rinnovarsi.

In apertura proporranno all’ascolto la Romanza in fa maggiore op. 50 (trascrizione di Friedrich Grützmacher) e la Sonata in sol minore op. 5 n. 2 entrambe di Ludwig van Beethoven, a cui seguirà la Sonata in sol minore op. 65 di Fryderyk Chopin; al termine, eseguiranno Presenze Riflesse, un brano per violoncello e pianoforte, scritto e dedicato al Duo PiCello Bros da Roberto Molinelli: una pagina molto varia e divertente, pensata come omaggio ad Alfred Schnittke, il pianista e compositore russo scomparso nel 1998, che esplora i due strumenti nelle loro più comunicative possibilità tecnico-espressive.

“Classica con gusto” proseguirà fino ad aprile 2026 (sette appuntamenti) con la consueta ed apprezzata formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

È ancora possibile abbonarsi: € 64 (€ 56 per chi fosse già abbonato anche alla Stagione sinfonica).

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it.

