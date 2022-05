Torna Scenari di Quartiere: 7 artisti, 7 quartieri

Dal 6 al 12 giugno, al calasole, il festival di Teatro di narrazione nato nel 2016 da un’idea di Fabrizio Brandi e Marco Leone. Il programma

Torna a Livorno dal 6 al 12 giugno “Scenari di quartiere” (qui e in fondo all’articolo trovate il programma), il festival di Teatro di narrazione nato nel 2016 da un’idea di Fabrizio Brandi e Marco Leone, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi ed il contributo dell’Associazione Quartieri Uniti di Livorno. Alla sua settima edizione, il festival rafforza l’idea da cui è partito: portare il Teatro fuori dal Teatro, tra la gente, in luoghi inusuali, suggestivi, spesso legati alla storia della città. E’ un Teatro che si riappropria della sua valenza originaria: tornare nelle strade e nelle piazze per cercare di innescare processi di rigenerazione, favorire relazioni, condivisione, pensiero e comunità. Il Teatro entra nei quartieri della città, valorizzando spazi spesso non deputati alla cultura, generando coinvolgimento e partecipazione. Il linguaggio scelto è quello del Teatro di Narrazione: la tradizione orale come patrimonio e recupero dell’identità, della memoria individuale e collettiva. Cultura, spettacolo, partecipazione e territorio, si legano così in uno scambio continuo di conoscenza e valorizzazione.

Scenari di Quartiere non è solo un festival, ma un percorso che si sviluppa durante tutto l’anno con 2 obiettivi principali: fare dei quartieri e delle periferie di Livorno uno spazio vivo di riflessione e produzione culturale, e candidare Livorno a città capitale del Teatro di Narrazione. In una fase storica estremamente complicata come quella che stiamo vivendo, il Teatro, quando scende in strada, si prende esplicitamente la missione di evidenziare le responsabilità e le contraddizioni di una comunità, e al tempo stesso irradiare un potente e irresistibile senso di vita.

Il programma di questo anno è composto da: 7 artisti, 7 spettacoli in 7 quartieri.

I quartieri coinvolti sono: Garibaldi, Shangai, Colline, La Leccia, La Rosa, San Marco, Benci Centro.

Particolarità di Scenari di Quartiere è sempre stato lo svolgersi degli spettacoli durante il tramonto, al “calasole”; momento della giornata di particolare suggestione e raccoglimento, che prelude e favorisce l’incontro e la socialità. In stretta collaborazione con Comune di Livorno, Scenari di Quartiere è spesso collegato a progetti di rigenerazione urbana programmati dall’Amministrazione Comunale. Per realizzare tutto questo Fondazione Goldoni ha fatto appello alle forze economiche più sensibili della Città. Ringraziamo: Coop, Fondazione Livorno e Fondazione Arte e Cultura. Inoltre gli amici di Scenari: Gori logistica, Ferramenta San Marco, Caravan Bacci, Porto di Mare, Hotel Universal, Casalp e la già citata Associazione Quartieri Uniti Livorno.