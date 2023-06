(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Torna Scenari di quartiere, il sabato sarà dedicato alle serenate

Immagine principale tratta dalla home page di www.scenaridiquartiere.it; per consultare il programma cliccate sull'icona celeste sopra al titolo

Presentata l'8ª edizione del festival di narrazione e musica di Fondazione Teatro Goldoni. Dal 9 al 25 giugno, dal venerdì alla domenica, 9 appuntamenti ad ingresso gratuito in 9 quartieri per la direzione artistica di Fabrizio Brandi e Emanuele Gamba. Il sabato sarà dedicato alle "serenate" in musica con lirica, canzoni napoletane e musical

di Giulia Bellaveglia

“Scenari e serenate di quartiere”, organizzato da Fondazione Teatro Goldoni e Comune di Livorno e sostenuto da numerosi enti privati, torna per la sua ottava edizione. Dal 9 al 25 giugno nove appuntamenti in nove diverse zone della città (Antignano, Ardenza, Corea, La Guglia, La Rosa, Pontino, Salviano, Stazione e Venezia) ad ingresso gratuito – a partire dalle 19.30 – all’insegna degli spettacoli teatrali e, new entry, delle serenate, sotto la direzione artistica di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba. “Quella delle serenate – spiega Gamba – è un’idea ispirata al gioco, alla sorpresa, a qualcosa che nasce in modo inatteso, improvviso, per caso, e lo sarà anche nell’effettiva realizzazione. Ho pensato che fosse opportuno per andare incontro a tutti i gusti, visto che in teatro si possono generalmente trovare sia la recitazione che la musica. Abbiamo perfino previsto delle finestre specifiche a cui saranno dedicate le performance. Quest’anno ho raccolto un testimone importante, per il quale ringrazio Marco Leone per il bel lavoro svolto. Una tradizione gloriosa, nato come evento tra pochi intimi e diventata una delle iniziative più attese dell’estate livornese”. Ad arricchire ulteriormente le serate musicali, una visita guidata del rione con Fabrizio Ottone, un’ora prima di ogni serenata. “L’ingresso – aggiunge Brandi – torna ad essere gratuito. Una scelta che ci è sembrata giusta perché offre un senso di libertà, di partecipazione. Noi metteremo a disposizione 250 sedie e chi vorrà potrà venire liberamente senza alcun tipo di prenotazione. Le narrazioni di quest’anno sono legate al tema delle periferie, con delle belle storie di riscatto raccontate da diversi punti di vista”. “Una realtà straordinaria – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – nata dall’intuizione di aprire il teatro verso tutto il resto della città. Non è possibile immaginare quartieri – dormitorio, in ogni zona deve succedere qualcosa”. Il sabato sarà dedicato alle “serenate” in musica con lirica, canzoni napoletane e musical. Previste dopo alcuni spettacoli le cene di quartiere su prenotazione. Per i dettagli degli appuntamenti e delle cene è possibile consultare i canali social Facebook ed Instagram.

