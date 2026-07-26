Trionfo del Goldoni in Estonia: cinque sold out e i complimenti del primo ministro

Nella foto: il primo ministro Estone Kristen Michal, la moglie Evelin Oras, il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri, il manager dell' orchestra del Teatro Goldoni Luciano Corona

Il direttore Voleri: "I complimenti del primo ministro ci riempiono di orgoglio e riconoscono quello che l'Italia rappresenta quando parla attraverso la cultura"

La Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni” ha concluso la tournée internazionale in Estonia con risultati eccezionali: 5 giorni di spettacoli completamente sold out presso il Saaremaa Opera Festival, oltre 12.000 spettatori, e il riconoscimento del Primo Ministro estone. Coro e Orchestra della Fondazione Goldoni hanno rappresentato l’eccellenza della tradizione lirica italiana, portando le produzioni del Mascagni Festival e il repertorio verista nei principali teatri baltici.

“Abbiamo chiuso la tournée consapevoli di aver portato l’opera lirica italiana (patrimonio Unesco) fino a in Estonia – dichiara Marco Voleri – I complimenti del primo ministro estone ci riempiono di orgoglio e riconoscono quello che l’Italia rappresenta quando parla attraverso la cultura. Livorno, la Toscana, il nostro Paese”.

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