Ultima call internazionale a Tirana per la Mascagni Academy

Il direttore Voleri: "Queste partnership internazionali sono fondamentali non solo per la formazione artistica dei giovani talenti, ma anche per il loro debutto nel Mascagni Festival"

È andata in scena l’ultima call internazionale della Mascagni Academy 2024: dopo Lugano in Svizzera e Plovdiv in Bulgaria, è stata la volta nei giorni scorsi del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, la più grande ed importante realtà teatrale dell’Albania. Situato nella piazza principale della capitale intitolata all’eroe nazionale Skënderbej, il Teatro Nazionale da oltre settanta anni si evidenzia quale centro di produzione e promozione culturale particolarmente attivo. “Attraverso questa tappa conclusiva prima delle audizioni finali che si terranno il 13 maggio al Teatro Goldoni di Livorno – afferma il direttore artistico del Mascagni Festival e della Mascagni Academy Marco Voleri – abbiamo rinnovato il nostro forte impegno nella ricerca e formazione di giovani talenti lirici. Abbiamo ascoltato nuove interessanti voci e nello stesso tempo abbiamo arricchito la rete di contatti che beneficeranno significativamente la nostra accademia. Queste partnership internazionali sono fondamentali non solo per la formazione artistica dei giovani talenti, ma anche per il loro debutto nel Mascagni Festival. A Livorno terremo l’ultima tappa di questo percorso, dove i talenti selezionati avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e, per i più meritevoli, di debuttare in una delle manifestazioni liriche del prossimo mascagni festival”.

