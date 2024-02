Ultime ore per giocare al “FantaGoldoni”

In attesa dello spettacolo Perché il Goldoni è il Goldoni ultime ore per giocare al Fantagoldoni. Il gioco, a cui si accede dal sito www.fantagoldoni.it, chiuderà alle ore 20 del 16 febbraio; la partecipazione è gratuita e libera per tutti tramite account Gmail

Grande attesa e teatro esaurito da giorni per la serata speciale “Perché il Goldoni è il Goldoni”- Il festival che avete già visto e sentito, uno spettacolo inclusivo dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Teatro Goldoni, atteso per venerdì 16 febbraio alle 20 nello storico Teatro livornese.

Il gioco, a cui si accede dal sito www.fantagoldoni.it, chiuderà alle ore 20 del 16 febbraio; la partecipazione è gratuita e libera per tutti tramite account Gmail.

Il gioco è semplice e coinvolgente: si dovranno indovinare – come nel famoso FantaSanremo – piccoli dettagli delle esibizioni o caratteristiche dei cantanti che serviranno per accumulare più punti possibile per cercare di garantirsi la vittoria o quantomeno il podio.

Numerosi premi in palio: 1° Premio – Soggiorno di una settimana in Sardegna offerto da Bini Viaggi; 2° Premio – Cena per due persone al Mascagni Ristorante presso l’Hotel Palazzo; 3° Premio – Cena per due Persone al Ristorante Incarne; 4° Premio – due biglietti per un concerto al Palamodigliani nella stagione 2024/2025 offerto da Leg; dal 5° al 7° Premio – Abbonamenti per due persone alle Stagioni del Teatro Goldoni; dal 8° al 30° Premio – Biglietti per gli spettacoli di prosa, lirica e sinfonica del Teatro Goldoni.

Per la gara canora riepiloghiamo i brani dei tredici cantanti, in ordine di esibizione: Sabrina Orsolini Lei ha la notte, Emanuele Barresi Dio come ti amo, Matteo Panariello Ovunque sarai, Trio Niccolai/Niccolini/Pucci Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, Alessandra Donati & I Pase Vacanze romane, Pietro Contorno & Ludovica Bove Tutti i miei sbagli , Claudia Pavoletti & Yara Grieco Sono solo parole, Francesca Cecchi Destinazione Paradiso, Marco Conte L’italiano, Stefano Cresci & Marina Bernini – Ti lascerò, Simone Fulciniti Vita spericolata, Raffaello Cioni Spunta la luna dal monte, Giulia Aringhieri & Sinfonico Honolulu 24.000 baci.

Presentano la serata Luca Salvetti e Libera Camici, Special Guest Gary Baldi Bros partecipano l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal M° David D’Alesio insieme al Coro Springtime & Coro Monday Girls del maestro Cristiano Grasso.

Ricordiamo che, come gli anni precedenti, l’iniziativa si conferma quale momento importante di solidarietà: l’incasso dell’edizione 2024 sarà infatti dedicato alla continuità del Social Taxi Inclusivo ed a un progetto di sensibilizzazione pubblica sulle disabilità.

