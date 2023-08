Un concerto per la musicista Laura Pasqualetti

Sabato 12 agosto, alle ore 21.30 nella piazza antistante il Teatro Goldoni, nell’ambito delle attività del Festival, è in programma il 2° Memorial “Laura Pasqualetti” e il 1° Concorso internazionale per pianisti accompagnatori

Due anni fa, in questi giorni, ci lasciava Laura Pasqualetti, una musicista che tanto ha dato alla città di Livorno, al suo Teatro ed all’opera di Pietro Mascagni: il Mascagni Festival con la Fondazione Teatro Goldoni intendono rinnovarne il ricordo e la memoria insieme al pubblico con una serata speciale in programma sabato 12 agosto, alle ore 21.30 nella piazza antistante il Teatro, nell’ambito delle attività del Festival.

“Se lo scorso anno l’omaggio era stato rivolto da artisti, amici e colleghi che avevano avuto il piacere di lavorare con lei – spiegano gli organizzatori – per questo 2° Memorial si è voluto evidenziare e valorizzare la sua figura professionale che tanto apprezzamento aveva saputo conquistarsi in Teatri importanti con quella tranquillità e modestia che sempre l’accompagnava”: da qui l’istituzione del 1° Concorso internazionale per pianisti accompagnatori che avrà la sua fase finale proprio nel corso della serata. Oltre 20 i pianisti ammessi alla semifinale in programma al Goldoni provenienti da Italia, Ucraina, Corea del Sud, Cina e Giappone, da cui usciranno 8 finalisti, con proclamazione al termine del concerto del vincitore, a cui sarà offerto un contratto come pianista accompagnatore per le attività del Teatro Goldoni di Livorno per la stagione 2023-2024. Tutto questo a giudizio di una commissione che vedrà come suo presidente il M° Paolo Spadaro Munitto, direttore d’orchestra, cembalista e pianista, Direttore principale dello Jerusalem Lyric Opera Festival dalla stagione 2021-22 e Maestro di sala di primo livello al Teatro alla Scala dal 2002; insieme a lui il Direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri ed il Direttore artistico Fondazione Goldoni Emanuele Gamba. La serata, che sarà presentata dal Direttore del Teatro Goldoni Mario Menicagli, vedrà l’esecuzione di arie e brani tratti dalle opere di P. Mascagni, F. Cilea, G. Puccini, R. Leoncavallo ed A. Boito, dai solisti vincitori del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane” offerti dall’Associazione Amici del Teatro Goldoni e Rotary Mascagni: i soprani Concetta Pepere, Laura Stella e Chiara Nesti, ed il mezzosoprano Lara Graf.

“Vedere tanti giovani pianisti e cantanti impegnarsi, studiare e proporsi al pubblico – aggiungono gli organizzatori dell’evento – è forse il miglior omaggio che possiamo offrire al ricordo di Laura ed è nostra intenzione proseguire questo percorso con la preziosa collaborazione delle Associazioni che anche per questa occasione particolare hanno rinnovato il loro appoggio e sostegno alle finalità della formazione e dell’arte”. La partecipazione al concerto è ad ingresso libero. Tutte le info su goldoniteatro.it e mascagnifestival.it

