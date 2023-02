Un debutto pieno di musica, colori e sorprese per Le Maschere al Goldoni

Foto Trifiletti-Bizzi. Nella foto principale Le Maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio con i registi dell'opera Giacomazzi Di Gangi e Cossu

Il Goldoni si è trasformato per quasi tre ore in un festoso carro carnevalesco, un caleidoscopio di colori e note con il pubblico che ha raccolto l'invito del Goldoni a presentarsi in maschera: tra questi Igor Protti e la Presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio Marialina Marcucci. E sabato 11 febbraio, sempre alle ore 20, si replica con il debutto del soprano Valentina Corò nei panni di Rosaura e di Irene Bonvicini in quelli di Colombina

E’ stato un debutto pieno di colori e sorprese quello che ha accompagnato venerdì sera il ritorno della commedia lirica “Le Maschere” di Pietro Mascagni al Teatro Goldoni, a 40 anni dalla sua ultima apparizione in questo Teatro e dopo l’edizione del centenario del 2001 (ma al Teatro La Gran Guardia). Dai 125 bambini delle Scuole primarie Carducci che ancora prima che si alzasse il sipario intonavano la vertiginosa “Furlana” dell’opera tra le sculture del Skull parade all’esterno per poi cantarla ancora al termine della rappresentazione, alle giovani danzatrici del Liceo coreutico di Livorno che nel foyer accoglievano un pubblico che aveva largamente raccolto l’invito del Teatro Goldoni a presentarsi in maschera: tra questi la Presidente ed il vice Presidente della Fondazione Carnevale Viareggio Marialina Marcucci e Marco Szorenyi, che hanno portato con loro le Maschere ufficiali della celeberrima manifestazione viareggina che compie 150 anni, Burlamacco e Ondina. Il tempo per il direttore d’orchestra Mario Menicagli di salire sul podio e con grande sorpresa di tutti il sipario si è aperto con la scena di Cavalleria rusticana e del suo preludio; alla celebre “siciliana” intonata dal tenore, il colpo di scena: le Maschere, capitanate dall’impresario Giocadio, hanno fermato la rappresentazione e poiché siamo in Carnevale hanno “imposto” l’opera mascagnana in cui sono allegre ed indiscusse protagoniste. Il Goldoni si è così trasformato per quasi tre ore in un festoso carro carnevalesco, un caleidoscopio di colori e note tra le melodiche pagine del maestro livornese che davano vita ad una storia d’amore semplice ma ingarbugliata, trattata dai registi Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi con l’assistente Miriam Cossu, con un’attenta impostazione che ha richiamato a tutti la tradizione della Commedia dell’arte italiana, innestata in un irresistibile mix di canto, recitazione e ballo.

Tanti applausi ed ovazioni finali per i protagonisti sulla scena: Vladimir Alexandrovich (Pantalone), Silvia Pantani (Rosaura), Matteo Falcier (Florindo), Giacomo Medici (Dottor Graziano), Rachele Barchi (Colombina), Marco Miglietta (Brighella), Min Kim (Il Capitan Spavento), Didier Pieri (Arlecchino Battocchio), Massimo Cavalletti (Tartaglia); light designer Michele Rombolini; Orchestra e Coro del Teatro Goldoni, Maestro del coro Maurizio Preziosi. Sabato sera, sempre alle ore 20, si replica, con il debutto del soprano Valentina Corò nei panni di Rosaura e di Irene Bonvicini in quelli di Colombina.

