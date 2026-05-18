Una giornata dedicata alla musica con il Liceo Musicale Niccolini-Palli e il Polo Benci-Borsi
Doppio appuntamento martedì 19 maggio in Goldonetta per la rassegna Laboratori in Scena -Studenti alla Ribalta, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni
Doppio appuntamento martedì 19 maggio in Goldonetta per la rassegna Laboratori in Scena -Studenti alla Ribalta, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che dedica un’intera giornata alla musica con protagonisti gli studenti del Liceo Musicale Niccolini-Palli e del Polo Culturale Performativo Benci-Borsi.
Alle ore 17 andrà in scena “Voci in crescendo”, concerto delle formazioni corali del Liceo Musicale Niccolini-Palli e del Polo Culturale Performativo Benci-Borsi, dedicato alla dimensione della voce e del canto corale. Il concerto rappresenta anche il risultato di un lavoro condiviso tra scuole diverse, unite dalla volontà di valorizzare il talento e la partecipazione degli studenti attraverso la musica.
Alle ore 21 si terrà invece l’evento finale del laboratorio di ampliamento dell’Offerta Formativa “AOF Ensemble Vocali e Strumentali”, a cura del Dipartimento Musicale del Liceo Musicale Niccolini-Palli. In questo secondo appuntamento la scena si aprirà non soltanto alle voci, ma anche agli strumenti, dando vita a un vero e proprio percorso tra ensemble vocali e strumentali.
L’iniziativa rientra nel progetto di orientamento per il curriculum verticale contro la dispersione scolastica, coinvolgendo studenti e studentesse in un percorso condiviso all’insegna della musica, della collaborazione e della crescita artistica.
Musiche di E.Morricone, B. E. King, Modena City Ramblers, J. Lennon, P. McCartney, B. Chilcott, L. Corsi, M. Gammanossi, P. Mango, A. Williams, B. Britten , Abba, Lady Gaga, A.C. Jobim. J.S. Bach, A. Piazzolla, G.Bizet, L. Boccherini, P. Mascagni.
Biglietto posto unico 5€ – Biglietteria aperta martedì e giovedì 10/13 mercoledì, venerdì, sabato 16.30/19.30 fino al 31/5 dal 1° giugno un’ora prima dello spettacolo Info: 0586 204290 – www.goldoniteatro.it
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