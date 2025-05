Una mattina con Mascagni al Goldoni

Giovedì 15 maggio dalle ore 9.30 più di 300 studenti provenienti da Livorno e provincia si riuniranno al Teatro Goldoni per passare insieme Una mattina con Mascagni. L’appuntamento, che si inserisce all’interno del Progetto Mascagni Educational del Mascagni Festival, ha come obiettivo quello di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi la figura di Pietro Mascagni attraverso un bando che, da cinque anni viene proposto alle scuole ad inizio anno scolastico.

Giovedì mattina, alla presenza del direttore artistico del Festival Mascagni Marco Voleri e della vicesindaca Libera Camici, sarà data visibilità a tutti gli elaborati realizzati dagli studenti durante quest’anno scolastico attraverso una mostra, la proiezione di video, delle performances dal vivo musicali che di danza. Questo è quanto dichiara Marco Voleri: “Con il progetto Mascagni Educational vogliamo offrire agli studenti – dai più piccoli fino agli adolescenti – un accesso diretto all’eredità artistica di Pietro Mascagni, valorizzando la sua figura e la sua musica come strumenti di crescita personale. Il progetto, sviluppato in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le istituzioni locali, ha coinvolto negli ultimi anni oltre 1.000 studenti di più di 25 scuole nel territorio di Livorno e provincia, generando elaborati, riflessioni, performance e produzioni artistiche che testimoniano la vivacità e l’entusiasmo con cui le giovani generazioni rispondono quando l’arte viene proposta come esperienza viva. Come direttore artistico, considero il Mascagni Educational un pilastro imprescindibile del nostro lavoro. Solo educando oggi al valore della cultura possiamo costruire domani una società più consapevole, coesa e creativa. Il nostro impegno è continuare a investire in progetti di formazione artistica diffusa, certi che ogni seme piantato nella scuola germoglierà in cittadini più liberi e appassionati. Perché, come ci ha insegnato Mascagni, l’arte non è un lusso: è una necessità civile”.

Partecipano le scuole: ISS Liceo Musicale Niccolini- Palli , IIS Vespucci Liceo Artistico Grafico, Scuola Secondaria di I grado Guerrazzi di Cecina, Scuola Primaria Benci, Scuola Primaria De Amicis, Scuola Primaria D’Azeglio, Scuola Primaria Albertelli, Scuola Secondaria di I grado Micali Tesei.

