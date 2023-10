Vajonts23 stasera in Goldonetta, azione corale di teatro civile in oltre 130 teatri in contemporanea

Foto Gianluca Moretto

Sul palco delle Goldonetta, stasera, con la regia di Emanuele Gamba e la partecipazione di Luca Salvetti e Simone Lenzi saliranno tantissimi attori. Ingresso libero a partire dalle 20.30 fino ad esaurimento posti

Trent’anni fa Il racconto del Vajont era la voce e il corpo di Marco Paolini. Stasera lunedì 9 ottobre 2023, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, diventerà VajontS 23, azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in oltre 130 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero. Grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri e spettatori arruolati come lettori si riuniranno nei posti più diversi, dallo Strehler di Milano ai piccoli teatri di provincia, ai luoghi non specificamente deputati al teatro come scuole, chiese, centri civici, biblioteche, piazze di quartiere e centri parrocchiali, e ciascuno realizzerà un proprio allestimento di VajontS 23 sulla base delle peculiarità del suo territorio. E poi, tutti si fermeranno alle 22.39, l’ora in cui la montagna franò nella diga. La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. Il racconto di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere.

Sul palco delle Goldonetta stasera, con la regia di Emanuele Gamba e la partecipazione di Luca Salvetti e Simone Lenzi saliranno: Ambrosino Mariagrazia, Amendolea Anna, Apostolo Marica, Bacchelli Edoardo, Baldeschi Monica, Baldi Roberta, Balzaretti Giovanni, Barontini Rossella, Bertini Viviana, Boccardi Annalisa, Capecchi Daniela, Cappellini Susanna, Casu Stefania, Catastini Paola, Cattaneo Roberto, Cespuglio Alessia, Collaveri Gabriella, De Francesca Riccardo, D’echabur Stefania, Di Blasi Adriana, Farulli Elena, Ferrara Francesca, Ferrucci Sofia, Freschi Patrizia, Giacobone Alessandra, Giraldi Antonella, Idda Barbara, Lazzerini Anna, Lombardi Mattia, Lorini Elisabetta, Lucchesi Rebecca, Marchetti Chiara, Mazziotti Teresa, Merchianti Gabriella, Micheletti Bruna, Mollica Savina, Monteleone Giorgio, Mura Antonella, Natoli Emilia, Niccolai Mauro, Olivieri Cristina, Paciello Mariagrazia, Palese Paola, Pantani Chiara, Passetti Ambra, Pavoletti Claudia, Pellegrini Elina, Pera Edoardo James, Pini Cristina, Pini Franca, Quercioli Paola, Rosano Mariacarla, Rosellini Silvia, Salemmi Luca, Silvetti Antonio, Tegner Silvia Tramontano Giovanna, Vanelli Alessia, Vannucchi Antonella, Vigliotti Marina, Zacchi Eleonora. Ingresso libero a partire dalle 20.30 fino ad esaurimento posti. www.goldoniteatro.it

