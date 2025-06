Venerdì il concerto lirico finale della Mascagni Academy

Ventiquattro giovani cantanti lirici provenienti da otto diversi paesi del mondo si esibiranno venerdì 13 giugno, alle 18 nella recentemente restaurata Sala delle mescite alle Terme del Corallo, per il concerto finale della Mascagni Academy 2025 (ingresso libero fino esaurimento posti)

Ventiquattro giovani cantanti lirici provenienti da otto diversi paesi del mondo (Australia, Cina, Corea del sud, Cuba, Giappone, Lussemburgo, Italia e Turchia), si presenteranno al pubblico venerdì 13 giugno, alle ore 18 nella recentemente restaurata Sala delle mescite alle Terme del Corallo per il concerto finale della Mascagni Academy 2025 (ingresso libero fino esaurimento posti): “Questo momento rappresenta la sintesi dieci giorni di intenso di lavoro, studio, ricerca e passione per questi giovani artisti – afferma Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival, dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni – La nostra iniziativa si è ormai consolidata come punto di riferimento nel panorama della formazione lirica internazionale come accademia dedicata al verismo, repertorio di cui Pietro Mascagni fu iniziatore con il suo primo capolavoro Cavalleria rusticana. I risultati raggiunti testimoniano l’impegno rivolto alla costruzione di un ambiente fertile, stimolante e creativo, in cui i talenti possano esprimersi e crescere”.

Gli allievi sono stati così guidati da un team di docenti qualificati e professionisti del settore alla scoperta dei ruoli del teatro mascagnano, all’analisi del verismo e delle sue nuove frontiere, esplorando l’arte scenica come sintesi di parola, corpo e musica: “La bontà di queste lezioni – rileva Massimo Cavalletti, baritono di fama internazionale, al termine della sua masterclass – risiede essenzialmente nell’opportunità che offriamo a cantanti di nazionalità così diverse di acquisire una conoscenza diretta, una sapienza interpretativa ed esecutiva che è propria del canto lirico italiano, un’arte ormai riconosciuta anche come patrimonio dell’umanità ed attraverso un confronto del genere, così immersivo, contribuire a migliorare il modo di fare opera lirica in tutte le parti del mondo”. Insieme a lui, si sono alternati nel percorso formativo Renato Bonajuto (regista), Laura Brioli (vocologa e mezzosoprano), Vanessa Candela (psicologa), Michela Fiorindi (Direttore di scena Teatro Goldoni), Raffaella Murdolo (Artistic Administrator della Royal Opera House Muscat), Elio Orciuolo (direttore artistico Orchestra Giovanile Erasmus e consulente Teatro Petruzzelli di Bari), Susanna Rigacci (docente di interpretazione vocale), Massimo Salotti (pianista accompagnatore) e Fulvio Venturi (musicologo).

Accattivante il programma musicale scelto per l’occasione, che prevede un’ampia selezione di arie celebri e scene tratte dalle opere di autori quali Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Ruggero Leoncavallo, Amilcare Ponchielli, Giancarlo Menotti e dei compositori francesi Georges Bizet, Jacques Offenbach e Léo Delibes; al pianoforte si alterneranno Anna Cognetta e Massimo Salotti, accompagnando Esterina Esposito, Ginevra Gentile, İlkim Yüce, Greta Buonamici, Martina Barreca, Bengisu Yaman Koyuncu, Rosaria Miglionico, Shutian Yang, Valentina Coletti, Virginia Moretti, Wooyeon Won, Christiana Aloneftis, Francesco Congiu, Yeseul Kim, Davide Chiodo, Sara Di Fusco, Zeynep Seray Özcan, Hitoshi Fujiyama, Zhiwen Chen, Lynn Feyereisen Merolli, Viria Vitarocca Cavallino, Rachael Jane Birthisel Stellacci, Sarai De la Caridad Cabrera Díaz, Mariangela Zito.

Tutte le info su www.goldoniteatro.it e www.mascagni festival.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©