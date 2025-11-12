Tomei protagonista alla regata internazionale SilverSkiff

Claudio Cecconi ha conquistato il quinto posto nella categoria Master F (singolo maschile) e Giulia Persico ha ottenuto il terzo posto nella categoria Master C (singolo femminile)

Domenica scorsa, durante la 34a edizione della regata internazionale SilverSkiff, che si è disputata sul lungofiume del Po a Torino, due atleti del G.S. VVF Tomei hanno brillato. Claudio Cecconi ha conquistato il quinto posto nella categoria Master F (singolo maschile) tra una partecipazione internazionale molto agguerrita; Giulia Persico ha ottenuto il terzo posto nella categoria Master C (singolo femminile): un piazzamento di rilievo considerando la presenza di atlete provenienti da tutto il mondo. La SilverSkiff è una regata in singolo su un percorso di circa 11 chilometri sul Po, con partenza e arrivo presso la Reale Società Canottieri Cerea di Torino. Particolarmente impegnativa, richiede non solo forza e tecnica, ma anche ritmo, determinazione e capacità di gestire l’intera distanza. La presenza di atleti master che provengono da numerosi paesi, così come la partecipazione di campioni olimpici o mondiali, elevano il livello competitivo dell’evento.

I risultati:

Claudio Cecconi con il quinto posto nella categoria Master F, si è distinto come primo degli italiani in un gruppo di 57 singolisti internazionali molto competitivo, con il tempo di 48″04’432.

Giulia Persico ha conseguito il terzo posto nella sua categoria – Master C – su 13 singoliste iscritte. Anche per lei, la lunghezza degli 11 km e il livello internazionale della gara rendono il piazzamento significativo anche per il tempo impiegato 50’52’007.

Essere presenti e competitivi in una gara internazionale come la SilverSkiff significa confrontarsi con atleti molto validi, spesso con esperienza agonistica di alto livello.

