Tre cuoche dell’associazione cuochi livornesi a Casa Sanremo

Sono le Lady Chef, così chiamate, dell'associazione Adriana Qeti, Paola Ninci e insieme a Daumary Martinez

Congratulazioni alle cuoche livornesi Adriana Qeti e Paola Ninci che insieme alla cuoca Daumary Martinez saranno presenti nella Cucina di Casa Sanremo. Lo rende noto l’Associazione Cuochi Livornesi di cui le tre Lady Chef, così chiamate, fanno parte. “Ringraziamo il presidente Andrea Banchieri per l’opportunità” spiega Adriana, la referente delle Lady Chef. Per tutte e tre sarà la prima volta a Sanremo. Conosciamole meglio. Di seguito la presentazione pubblicata dall’associazione.

Adriana è Coordinatrice Lady Chef presso l’Associazione Cuochi Livornesi. Lavora come cuoca e responsabile della cucina alla Fondazione Caritas di Livorno. Ogni giorno si impegna a preparare piatti sani e nutrienti per chi ne ha bisogno, gestendo con cura la cucina e il rapporto con i colleghi e i volontari. La sua passione per la cucina si fonde con il desiderio di fare la differenza, offrendo non solo qualità gastronomica, ma anche un supporto concreto a livello sociale.

Daumary è chef e titolare del ristorante “Morsi e bocconi” presso camping Tripesce di Vada, in provincia di Livorno. Per la prima volta nelle cucine di Casa Sanremo.

Paola è associata ai Cuochi Livornesi come Lady Chef è in pensione e fa volontariato in cucina alla Caritas di Livorno.

