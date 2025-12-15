Ultimo appuntamento di Inni Sacri

La rassegna "Inni Sacri - Il Divino e l'Umano dopo il XX secolo" si conclude dopo un ciclo di dodici inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025

La casa editrice Sillabe e la Diocesi di Livorno, con la collaborazione di Opera Laboratori, presentano il dodicesimo e ultimo appuntamento della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” al Duomo di Livorno. Venerdì 19 dicembre, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il dodicesimo inno-concerto della rassegna. Si tratta di “Natale. Lo svelato volto di Dio”, con musiche di Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Georg Friedrich Händel (1685-1759). La rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” arriva quindi al termine dopo un ciclo di dodici inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale a cura di Sillabe per celebrare il Giubileo. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni che hanno accompagnato i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini, che durante l’ultimo inno-concerto di venerdì 19 dicembre sarà sostituito da Paolo Sorrentino (organo). Tutti i volumi della collana editoriale sono disponibili rivolgendosi alla sede della casa editrice Sillabe (scali d’Azeglio 22/24, Livorno) o al punto vendita Livorno Store (via Cogorano 6/8, Livorno). È inoltre attiva la vendita online sul portale sillabe.it.

