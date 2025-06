Us Livorno 1915: è storia! Campioni d’Italia di serie D

Una stagione da protagonisti, chiusa nel modo più bello possibile. E adesso, si guarda al futuro con entusiasmo e – finalmente – con la consapevolezza di essere tornati grandi

Missione compiuta. Gli amaranto scrivono la parola “fine” su una stagione da incorniciare conquistando lo Scudetto della Serie D, superando il Siracusa in una finale tirata e combattuta fino all’ultimo respiro. A Teramo finisce 2-1 per i ragazzi di mister Indiani, che dimostrano ancora una volta di essere una squadra vera: concreta, solida, e con la fame giusta per arrivare fino in fondo.

La partita parte subito con intensità, ma poche vere occasioni: tante palle lunghe, molti fuorigioco e un bel po’ di lotta a centrocampo. Gli amaranto tengono bene il campo e fanno valere la loro organizzazione, proteggendo senza affanni la porta di Ciobanu. Al 12’ Parente si invola verso la porta avversaria, costringendo Iovino a un’uscita disperata fuori area. Il primo vero tiro arriva al 17’, con Hamlili che calcia da fuori dopo un buon lavoro di Marinari e Regoli sulla destra.

Il Siracusa prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma i nostri ragazzi non si fanno prendere alla sprovvista. E al 26’ arriva il meritato vantaggio: bella combinazione sulla fascia destra, Regoli si ritrova davanti a Iovino e lo trafigge senza esitazioni. Un vantaggio che però dura poco: al 33’ Puzone pareggia i conti per i siciliani.

Nella ripresa la gara si fa ancora più intensa, con occasioni da entrambe le parti. Ma a sembrare più pericolosi sono proprio gli amaranto, che al 75’ trovano il gol decisivo: il Siracusa sbaglia in costruzione, Bellini recupera palla e non perdona, infilando il 2-1 con freddezza e lucidità.

Negli ultimi minuti i siciliani tentano il tutto per tutto, ma le gambe iniziano a cedere e la retroguardia amaranto regge il colpo. Al triplice fischio esplode la festa: al Bonolis finisce 2-1 per il Livorno, che si prende con pieno merito il titolo nazionale della Serie D.

