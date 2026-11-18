In un baleno, i Pinocchi della collezione Motta in mostra al Goldoni

Giovedì 19 novembre, in occasione della prima di “Pinocchio. Il Gran Teatro della Vita”, il collettivo Cuicuocua presenta nella Sala Mascagni un’installazione dedicata all’iconico burattino tra cultura pop, immaginario anime e introspezione

In occasione della “prima” rappresentazione di Pinocchio Il Gran Teatro della Vita, in scena giovedì 19 novembre ore 21 al Teatro Goldoni, per celebre il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, nella Sala Mascagni del teatro, il collettivo artistico Cuicuocua presenterà “In un baleno” una installazione che riunisce i Pinocchi della collezione dell’ingegner Giovanni Motta trasformando un’icona senza tempo dell’immaginario collettivo in un potente strumento di introspezione. Fedele alla sua ricerca artistica – che fonde cultura pop, estetica anime e narrazione intima – Motta orchestra le figure del celebre burattino in un dialogo visivo carico di tensione emotiva. Il titolo stesso, “In un baleno”, evoca l’istante improvviso della trasformazione, il lampo in cui la materia prende vita, l’innocenza incontra la consapevolezza e il gioco infantile si fa specchio della condizione umana. Attraverso questa moltitudine di Pinocchi, l’artista costruisce uno spazio sospeso tra memoria e contemporaneità. Come spiega la figlia Alice, il padre collezionava collezioni sin da ragazzo, intorno al 1970. Sebbene fosse un ingegnere serio e autorevole, ogni sua nuova raccolta — avviata senza un criterio apparente ma sempre mostrata con orgoglio — rivelava un suo lato illogico e sognatore, capace di trasportare gli altri in un mondo sospeso oltre la realtà e i perché. L’installazione sarà visitabile fino a lunedì 21 dicembre, nei giorni di spettacolo, dalle ore 20.

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