Orientamento. Open Day all’I.I.S. Niccolini-Palli

Quattro pomeriggi dedicati agli Open Day (sabato 5/11, sabato 19/11, sabato 10/12 e sabato 17/12) sportelli informativi e non solo per offrire un orientamento verticale utile ed efficace. In fondo all'articolo il link per iscriversi all'Open Day

a cura della prof.ssa Elena Pintimalli

Anche questo autunno l’I.I.S. Niccolini-Palli di Livorno apre le sue porte alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Numerose iniziative a carattere laboratoriale, quattro pomeriggi dedicati agli Open Day e ancora sportelli informativi su prenotazione e attività mattutine co-progettate ad hoc con docenti dei diversi Istituti Superiori di Primo Grado della Provincia, per offrire un orientamento verticale utile ed efficace. I Laboratori permanenti saranno dedicati alle discipline caratterizzanti i vari indirizzi liceali; la scuola sarà aperta per visitare gli spazi e, soprattutto, per familiarizzare con docenti e studenti e studentesse del triennio del Liceo. La scuola in altri termini si presenta come comunità coesa, per promuovere un Liceo a misura di ragazze e ragazzi che si avviano a iniziare un nuovo percorso scolastico; sono questi gli strumenti attentamente pensati e costruiti per offrire un’esperienza concreta e a tutto tondo che possa essere utile per una scelta del proprio percorso di studio e di vita sempre più consapevole e costruttiva.

L’I.I.S. Niccolini-Palli, se pur con denominazioni e ordinamenti diversi nel corso del tempo, è presente sul territorio livornese fin dal 1860. Oggi, alle soglie dei suoi centosessantadue anni di storia, ha visto le vite di migliaia di alunne e alunni passare dai propri banchi; per loro e grazie a loro l’Istituto è cresciuto e ha saputo rinnovarsi per essere sempre al passo con le sfide della contemporaneità. Questa evoluzione fa sì che oggi l’Istituto possa proporre un’offerta composta da cinque Licei: Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Coreutico e Liceo Musicale. Cinque indirizzi che rendono l’Istituto Scolastico un vero e proprio Polo Umanistico che, in sinergia con tutta la propria Comunità educante e con le varie realtà del Territorio, intende promuovere la costruzione di spazi di crescita, formazione e dialogo rivolti verso una Cultura globale. Se, come afferma l’antropologo Marc Augé, “ci troviamo oggi nel vivo del processo di immaginazione, se non addirittura di concepimento, di quella che potrebbe essere una società umana planetaria”, il desiderio di una Scuola Superiore di Secondo Grado come il Niccolini-Palli non può che essere quello di concorrere e offrire i propri spazi ed energie per cooperare a una sfida tanto importante che interessa tutti noi. Con questa prospettiva la scuola si rivolge a studentesse, studenti, famiglie e a tutti coloro che desiderano scoprire più da vicino le attività che saranno pensate, progettate e realizzate durante questo Anno Scolastico indicando gli spazi virtuali dove è sempre possibile reperire informazioni aggiornate e contatti utili:

Il sito ufficiale dell’I.I.S. https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/ , la pagina dedicata all’orientamento in entrata dell’I.S. https://sites.google.com/liceoniccolinipalli.edu.it/orientamento/home?authuser=0 ed, infine, la piattaforma per un Orientamento Scolastico 3.0 https://growingapp.org/it/

