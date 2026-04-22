Al via la Settimana Velica Internazionale

Ad aprire la manifestazione sarà la suggestiva parata delle Marine estere, lungo le strade cittadine, che porterà a Livorno delegazioni da quattro continenti

Tutto pronto a Livorno per la Settimana Velica Internazionale 2026, che dal 24 aprile al 3 maggio trasformerà la città in un porto di incontri, sport e cultura marinaresca. Ad aprire la manifestazione, giovedì 23 aprile, sarà la suggestiva parata delle Marine estere, lungo le strade cittadine, che porterà a Livorno delegazioni da quattro continenti pronte a sfidarsi in mare e a scambiare esperienze. Tra le onde della RAN 630, le regate Tridente 16 e le competizioni delle classi 420 e 470, giovani e atleti paralimpici potranno vivere la vela inclusiva grazie alla innovativa barca Malupa 5.0. Al Villaggio della Vela, allestito alle Ex Officine di Porta a Mare, spazio a mostre, laboratori e incontri culturali per famiglie e appassionati. La SVI 2026, promossa dall’Accademia Navale, dal Comune di Livorno e dai circoli velici locali, conferma così la città come porto di sport, tradizione e innovazione, aprendo le vele a un Mediterraneo di amicizia, competizione e cultura marinara.

Condividi:

Riproduzione riservata ©