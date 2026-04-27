La barca inclusiva Malupa 5.0 alla Settimana Velica Internazionale

Grazie alla poppa aperta può imbarcare una carrozzina portando in mare un equipaggio misto. Una decina di persone diversamente abili, riunite nel Comitato Strabilianti sono state accolte dall’ammiraglio Tarabotto e sono potute salire a bordo al porticciolo di San Leopoldo veleggiando nelle acque antistanti l’Accademia Navale

4,74 metri di lunghezza e 2,07 di larghezza, scafo bianco piatto e vele nere. Questa è Malupa 5.0, una barca di nuova concezione per avvicinare alla vela persone affette da ogni tipo di disabilità. Nata da una richiesta di tanti Circoli velici che praticano vela inclusiva, Malupa è stata realizzata nel 2023 a San Mauro Pascoli (FC), nel cantiere del Centro nautico adriatico di Luca Bracci, che la sta presentando in tutta in Italia. Quello di Livorno è il primo evento in Toscana. Grazie alla poppa aperta, progettata dall’ing. Paolo Giordano, può imbarcare una carrozzina, portando in mare un equipaggio misto, composto da cinque o sei persone. Una decina di persone diversamente abili, riunite nel Comitato Strabilianti, presieduto da Michela Castellani, sono state accolte dall’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto e sono potute salire a bordo di Malupa al porticciolo di San Leopoldo, veleggiando nelle acque antistanti l’Accademia Navale. Sempre oggi pomeriggio, la fondazione Francesca Rava ha presentato i risultati della ormai storica collaborazione con la Marina Militare, mentre in un’altra sala dell’Accademia si è parlato di diritto dello sport.

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