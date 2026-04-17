Presentata la Settimana Velica Internazionale 2026

Dal 24 aprile al 3 maggio regate, eventi culturali e iniziative inclusive trasformano la città in un palcoscenico internazionale, tra sport d’élite, formazione giovanile e apertura al pubblico di luoghi simbolo come il Faro. Il Contrammiraglio Tarabotto: “La SVI 2026 unisce tradizione e innovazione”. Il sindaco Salvetti: “Un’occasione unica e speciale per Livorno”

Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. Grazie ad una forte e consolidata sinergia tra Accademia Navale, Comune di Livorno e Circoli Velici Livornesi, anche per questa edizione la manifestazione avrà l’adesione da parte del Presidente della Repubblica ed il patrocinio della Regione Toscana.

Regate e competizioni

La SVI 2026 conferma i grandi appuntamenti che hanno fatto la storia di questa importante manifestazione e introduce novità pensate per coinvolgere giovani velisti e atleti paraolimpici:

· RAN 630, la celebre regata dell’Accademia Navale, partirà il 25 aprile e metterà alla prova gli equipaggi più esperti su uno dei percorsi più lunghi, sfidanti e affascinanti del Mediterraneo.

· Naval Academies Regatta, che riunisce circa 40 equipaggi delle Marine estere su imbarcazioni Tridente 16, rappresenta un momento di confronto internazionale tra giovani ufficiali e futuri comandanti di diversi Paesi, rappresentativi di quattro diversi continenti, consolidando il prestigio dell’Accademia Navale di Livorno come realtà unica a livello internazionale.

· Classi 420 e 470, con tappa della Coppa Italia e qualificazioni per Europei e Mondiali, e altre classi in gara (Trofeo Chica Loca, Flying Junior, Fireball, Windsurf, J24, Hansa 303, 2.4 MR, Martin 16) coinvolgono attivamente giovani velisti, incentivando la partecipazione e la crescita sportiva.

· Particolare attenzione è dedicata alla vela inclusiva, con classi dedicate e iniziative per persone con disabilità, come la presentazione della nuova barca Malupa 5.0, una barca-scuola innovativa, sostenibile e “spiaggiabile” che permetterà a tutti di vivere l’emozione della vela, incluse persone con disabilità fisiche, psichiche e cognitive, navigando insieme in equipaggio misto e in totale sicurezza.

Eventi collaterali e culturali

L’Accademia navale aprirà i suoi cancelli e sarà visitabile con tour guidati, ospitando alcuni dei numerosi eventi collaterali e culturali quali:

· Mostra “Il mare, le vele”: in collaborazione con “Il Tirreno”, il concorso vedrà l’esposizione di elaborati fatti dalle scolaresche toscane, il quale tema è “il mare unisce i Paesi che sapara (A.Pope)”.

· Conferenze sulla Coppa America, Giro del Mondo del Vespucci, innovazione, sostenibilità, diritto dello sport e celebrazioni storiche, come il 160° anniversario della Battaglia Navale di Lissa.

Il Villaggio della Vela, anche quest’anno visitabile presso le Ex Officine di Porta a mare, completamente rinnovato, offrirà spazi accessibili e attività per famiglie, scuole e visitatori di ogni età. Gli appuntamenti più attesi:

· Mostra del fotografo Carlo Mari;

· Mostra sui sommergibili curata dall’associazione Betasom:

· Iniziative dedicate ai giovani e all’inclusione, boat show, laboratori, raduni auto e moto d’epoca e momenti gastronomici con le eccellenze locali.

Marine estere

Le delegazioni straniere non saranno solo protagoniste delle regate classe Tridente 16’, ma nel miglior spirito dell’accoglienza, parteciperanno alla consueta parata lungo le strade di Livorno, a cerimonie ufficiali ed a visite guidate alle bellezze del territorio. In tale contesto la SVI si conferma un’occasione di scambio internazionale, formazione e diplomazia sportiva. Il Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale, ha dichiarato: “La SVI 2026 unisce tradizione e innovazione: rappresenta non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche l’occasione per testimoniare il prestigio storico e la vocazione educativa dell’Accademia Navale di Livorno. Un Ente di formazione universitaria militare unico a livello internazionale, che coinvolge e forma giovani ufficiali provenienti da diversi Paesi, i futuri comandanti di domani. La manifestazione mantiene al centro dell’attenzione la “vela inclusiva”, non solo con classi dedicate e la presentazione di una nuova imbarcazione progettata per diversamente abili, ma aprendo il mondo della vela e del mare ai più”. Il sindaco Salvetti ha aggiunto: “Il rapporto simbiotico di Livorno con il mare si rispecchia in ogni iniziativa o evento che coinvolga la città. La Settimana Velica Internazionale è una di queste occasioni, unica e speciale per Livorno. Dopo l’inverno si torna a respirare l’aria di libertà e leggerezza che il mare ci dona e riprendono gli eventi. Il ventaglio di iniziative anche sportive offrono alla città opportunità turistiche e di svago per i cittadini e i turisti che scelgono Livorno come meta di gite e vacanze”. Il Presidente del Comitato dei Circoli velici Livornesi, Andrea Mazzoni ha dichiarato: “Grazie all’eccellente sinergia instauratasi con la Federazione Italiana Vela, il Comando Accademia Navale che per il secondo anno apre le porte dell’Istituto per ospitare una regata velica, oltre alle ormai consolidate regate programmate nel periodo 24 aprile – 3 maggio, tra queste merita menzionare la regata 420 – 470, regata valida come tappa della Coppa Italia e qualificazioni per Europei e Mondiali che sarà gestita dal Circolo Velico Antignano in stretta collaborazione con il Circolo Nautico Livorno e la Sezione Velica dell’Accademia; oltre 100 sono le imbarcazioni attese e le aspettative sono molto alte sia da parte dei regatanti che da parte dell’organizzazione. I risultati attesi saranno fondamentali per assicurare ogni anno una regata di ranking all’interno della SVI nell’attesa di poter trovare un’area idonea lungo il litorale livornese che possa permettere lo svolgimento di regate giovanili con presenze importanti di imbarcazioni”. Il Presidente della Struttura Organizzativa, C.Amm. (AUS) Raffaele Cerretini, ha dichiarato: “La SVI 2026 rappresenta il risultato di un lavoro di squadra meticoloso: ogni dettaglio, dalle regate ai momenti culturali, è pensato per garantire qualità e accoglienza dell’esperienza velica, il tutto nella massima sicurezza. Di fondamentale importanza il supporto a terra ed in mare degli enti istituzionali e militari nonché dei numerosi partners che con il loro supporto tecnico e finanziario permetteranno di offrire a regatanti e popolazione una Settimana Velica densa di eventi di altissimo livello. Il Villaggio della Vela è stato progettato per essere inclusivo e aperto a tutti, riflettendo i valori di sportività, formazione dei giovani e innovazione, elementi che contraddistinguono la manifestazione.”

Sintesi del calendario

· 23 aprile: parata delle Marine Estere per le strade cittadine;

· 24-26 aprile: inaugurazione del Villaggio della Vela, regate altura (RAN 630), Tridente 16, Flying Junior, Fireball, Windsurf.

· 30 aprile – 1 maggio: regate classi 420/470, J24 e Hansa 303/2.4 MR,; eventi collaterali, conferenze e mostre.

· 2-3 maggio: conclusione con Trofeo Chica Loca (altura), premiazioni, eventi di chiusura e celebrazioni finali.

Nell’ambito del programma della Settimana Velica dell’Accademia Navale di Livorno, iI 26 aprile prossimo l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), consegnerà la “Targa Oro”, il massimo riconoscimento rilasciato dalla federazione per certificare l’eccellenza, l’originalità e l’integrità dei mezzi storici a due imbarcazioni della flotta di vele storiche della Marina Militare: Il Corsaro II (20,9 mt.) lo yawl con velatura “Marconi” realizzato nel 1961 nei Cantieri Costaguta di Genova Voltri su progetto di Sparkman & Stephens e lo yacht a vela Tarantella (16,70 mt.) costruito in legno nel 1969 dal cantiere Carlini di Rimini sempre su progetto di Sparkman & Stephens. A consegnare il prestigioso riconoscimento, di cui è insignito anche l’Amerigo Vespucci, saranno il vice presidente dell’ASI, Ugo Gambardella, il Presidente della Commissione ASI Nautica, Motonautica e Aeronautica, Andrea Tovaglieri e il Commissario ASI Nautica, Alessandro Mazzoni. La Settimana Velica Internazionale 2026 conferma la sua vocazione a coniugare sport, tradizione, formazione a livello internazionale, inclusione e crescita per i giovani, trasformando Livorno in un palcoscenico internazionale della vela e della marineria. In occasione della Settimana Velica Internazionale e degli Italian Port Days 2026, Livorno offre un’opportunità rara e preziosa: il Faro di Livorno sarà eccezionalmente aperto al pubblico, un’occasione unica per visitare uno dei luoghi più simbolici e normalmente inaccessibili della città. Custode silenzioso delle rotte marittime e simbolo iconico del rapporto tra Livorno e il mare, il faro diventa accessibile grazie alla disponibilità della Marina Militare e alla collaborazione dell’Associazione Il Mondo dei Fari – ETS. Salire i suoi 295 gradini fino alla terrazza significa intraprendere un percorso immersivo nella memoria marittima della città: un’ascesa non solo fisica, ma anche culturale ed emozionale, culminante in una vista panoramica che abbraccia il Mediterraneo, il porto e il profilo urbano in una prospettiva inedita e privilegiata. La visita, della durata di circa 60 minuti, è pensata per chi desidera vivere un’esperienza autentica e non ordinaria: non un semplice accesso monumentale, ma un incontro ravvicinato con un luogo carico di fascino, ingegneria, tecnica, storia e suggestione.

Calendario visite: Venerdì 24 aprile: 14.00 – 17.00 – Sabato 25 aprile: 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 – Domenica 26 aprile: 09.00 – 11.00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://visitaalfaro-settimanavelica2026.eventbrite.it

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