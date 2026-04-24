Taglio del nastro per la Settimana Velica Internazionale

Inaugurato il Villaggio della Vela a Porta a Mare con autorità civili e militari: regate, mostre ed eventi fino al 3 maggio nel segno del legame tra la città e il mare

La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele! Dopo l’anteprima offerta dalla parata delle Marine estere, il 24 aprile l’Ammiraglio comandante Alberto Tarabotto, il prefetto Giancarlo Dionisi, il sindaco Luca Salvetti, il vescovo Simone Giusti e il presidente dei circoli velici livornesi, Andrea Mazzoni, hanno tagliato il nastro tricolore al Villaggio della Vela a Porta a Mare. Nei loro discordi di benvenuto, le autorità hanno ricordato il profondo rapporto fra Livorno e il mare e soprattutto la grande valenza dello sport come veicolo di pace e di dialogo fra i popoli, citando la storica “diplomazia del ping-pong” negli anni ’70 fra Stati Uniti e Cina: due delle 33 delegazioni straniere presenti alla Settimana Velica Internazionale 2026. Al termine, il pubblico ha potuto assistere a una dimostrazione di incursori del Comsubin della Marina. Tre operatori hanno effettuato un lancio di precisione con il paracadute sullo specchio d’acqua di fronte al Villaggio, portando a terra la bandiera della SVI, quella del Comando Subacquei e Incursori e la bandiera della Marina Militare Italiana. Dopo il taglio del nastro, via alle attività del Villaggio, che proseguiranno con ingresso libero fino a domenica 3 maggio:

Mostra fotografica “On Board” del fotografo Carlo Mari;

Mostra sui sommergibili a cura dell’Associazione Betasom;

Laboratori e iniziative dedicate all’inclusione e alla cultura del mare;

Stand tematici e attività sportive.

“Siamo lieti di aver mantenuto un alto livello agonistico – ha detto nel suo indirizzo di saluto l’ammiraglio Tarabotto – con la regata della classe 420/470 che sarà valida per il campionato nazionale della Federazione Italiana Vela e per le qualificazioni agli Europei. Siamo certi che, come ogni anno, l’ammirazione per le gesta degli atleti in mare contribuirà a diffondere ancora di più l’amore per la vela e il mare in una città che ha un rapporto simbiotico con l’elemento blu. L’altro pilastro della SVI è l’inclusività: quest’anno – ha proseguito il comandante dell’Accademia Navale – sarà presentata una nuova imbarcazione per rendere la vela ancora più accessibile a chi ha problemi fisici. Inoltre, avremo ospite Andrea Quarto, ex incursore della Marina rimasto gravemente ferito durante un’operazione e oggi vice campione del mondo nel sollevamento pesi paralimpico. Ultimo, ma non ultimo, il cuore della SVI: la presenza a Livorno di tanti graditissimi ospiti da quattro continenti. Un arricchimento per loro e per tutti gli Allievi dell’Accademia Navale impegnati nell’organizzazione di una Settimana Velica ricchissima di eventi”. La seconda giornata della SVI era cominciata alle 9, sotto i portici dell’Area Allievi dell’Accademia Navale, con l’inaugurata della mostra dei migliori disegni del concorso per le scuole “Il mare, le vele”, giunto alla 30a edizione, che sarà visitabile fino al 3 maggio durante gli open day dell’istituto di formazione.

Il pomeriggio vede in programma altri eventi, sia in mare che a terra:

Alle 13 partirà la prima manche della Naval Academies Regatta (equipaggi delle Marine estere più quello dell’Accademia navale e alcuni atleti non militari) su imbarcazioni della classe “Tridente 16”, che si svolgerà nello specchio d’acqua compreso fra l’istituto e la Terrazza Mascagni.

Gli altri eventi della giornata si terranno all’interno dell’Accademia, con due importanti conferenze a tema marino.

Alle 14:30, nella sala conferenze dell’Accademia Navale si parlerà del rapporto fra Salute degli oceani e salute umana, con il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, Andrea Piccioli, e il direttore del centro nazionale per la sicurezza delle acque, Luca Lucentini.

La stessa sala ospiterà alle 18 l’evento conclusivo della giornata: un incontro per parlare di Vele d’epoca con il presidente nazionale dell’associazione dei loro proprietari, Luigi Rolandi.

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