Dighe vietate, l’Authority apre per la Meloria

Limitatamente alla diga della Meloria potrà essere riconsiderato il provvedimento di interdizione con relativa regolamentazione degli accessi. Il 6 maggio la protesta in mare del "Popolo delle Barchette"

di Giacomo Niccolini

Si è riunito il 17 maggio a Firenze il tavolo di lavoro convocato dalla Regione Toscana per affrontare il tema della pesca nei porti. Hanno partecipato l’Autorità Marittima, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l’Autorità Portuale Regionale e le associazioni Fiops e Fipsas ed il consigliere regionale Francesco Gazzetti. “Prosegue positivamente il confronto tra tutti i soggetti competenti, per giungere alla firma di un protocollo d’intesa condiviso sul tema della pesca sportiva all’interno delle aree portuali toscane – ha dichiarato l’assessore Ceccarelli – L’obiettivo è quello di facilitare il lavoro di tutti, ognuno per la proprie competenze, dando risposta alle legittime aspettative dei molti appassionati”.

In occasione dell’incontro, si sono analizzate anche le conseguenze dell’ordinanza emessa dall’ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con la quale, a tutela della pubblica incolumità, è stata disposta l’interdizione dell’accesso alle dighe foranee del porto di Livorno. Sulla questione l’AdSP ha precisato che limitatamente alla diga della Meloria, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza del coronamento di banchina, prevista entro il 15 luglio 2018, ferme restando le valutazioni di competenza della Capitaneria di Porto in ordine alla sicurezza della navigazione, potrà essere riconsiderato il provvedimento di interdizione con relativa regolamentazione degli accessi. Relativamente alle dighe Curvilinea e Vegliaia, saranno effettuati approfondimenti tecnici per valutare l’eventuale possibilità di eseguire interventi che permettano di fare analoga riconsiderazione, in ogni caso per tratti prevedibilmente limitati.

Il commento del direttore della Fiops Francesco Ruscelli – “La direzione è quella giusta. Stiamo procedendo con passi sicuri e decisi verso la firma di un protocollo d’intesa storico per la regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa nei porti della Toscana. Per questo mi sento di ringraziare l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli non solo per l’interesse da subito dimostrato per la questione ma anche per l’impegno pratico nel raggiungere un obiettivo ambizioso ma molto atteso. Apprezziamo l’apertura dimostrata dall’Authority per affrontare la problematica. Riteniamo, tuttavia, necessario poter effettuare nei prossimi giorni un sopralluogo congiunto fra i responsabili dell’autorità portuale e le rappresentanze istituzionali e dei pescatori per approfondire le ragioni di messa in sicurezza dell’area che stanno alla base dell’ordinanza e valutare la possibilità di trovare soluzioni che possano venire incontro alle richieste legittime avanzate dai pescatori sportivi e ricreativi livornesi”.

La protesta in mare del Popolo delle Barchette (6 maggio) – “Domenica tutti al Molo Novo, le nostre tradizioni non si toccano” (in fondo all’articolo la fotogallery di Simone Lanari). Non fanno giri di parole i pescatori livornesi e gli appartenenti all’ormai così detto Popolo delle Barchette che domenica 6 maggio (ore 9,30 partenza dai Piloti) si sono recati “in massa” (oltre duecento persone) al Molo Novo per dire “no” all’ordinanza numero 11 in vigore dal 13 di aprile scorso che vieta l’ormeggio e la pesca sportiva alle tre dighe cittadine: la diga del Molo Novo, quella della Vegliaia e quella della Meloria (clicca qui per leggere la notizia dello “stop” alle barchette).

NOTA: i commenti con data precedente al 18 maggio si riferiscono agli articoli precedenti