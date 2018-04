“Donne e Scienza”, via alla mostra al Museo di Storia Naturale

Martedì 17 aprile alle 10.30, sarà inaugurata la mostra Donne e Scienza, allestita al Museo di Storia Naturale dagli alunni delle classi 4 ALS e 4 BLS del Liceo Scientifico “F. Cecioni” di Livorno.

L’attività, che rientra nel piano di alternanza scuola lavoro, è stata coordinata dalla Consigliera di Pari Opportunità e finanziata dalla Provincia di Livorno.

Gli studenti hanno analizzato l’emancipazione femminile in relazione alla presenza di donne in campo scientifico ed approfondito il condizionamento che gli stereotipi determinano nella nostra società. Accanto all’analisi della storia della presenza delle donne nella scienza, è stata anche esaminata la condizione attuale, così come emerge da dati statistici ufficiali. L’opinione ancora troppo diffusa che le scienze siano “cose da uomini” emerge anche in brevi filmanti che gli studenti hanno girato che saranno parte della mostra. Il risultato della ricerca effettuata è stato raccolto in un testo, edito grazie al finanziamento della Provincia di Livorno, che sarà distribuito gratuitamente.

La mostra rimarrà aperta nei giorni 17 aprile (con orario 10.30 – 13 e 15 – 19) e il 19 aprile con orario 15 – 19.

All’inaugurazione saranno presenti la consigliera di Parità della Provincia di Livorno, avvocato Cristina Cerrai, e la professoressa Monica Zoppè dell’Ifc, CNR di Pisa, membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Donne e Scienza, oltre naturalmente agli studenti che hanno realizzato il progetto coordinati dalle professoresse Susanna Rondanina e Rosanna Soroga.