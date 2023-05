Grande successo per la serata di apertura del Festival Antani

Ad aprire la serata il padrone di casa, il direttore artistico Bottura: “Salutiamo gli amici vicini e Antani. Bene, avete riso, quindi vuol dire che l’età media di questa sala è almeno 180 anni”. Poi l'intervista al super Cardinale Matteo Maria Zuppi e i saluti istituzionali con il countdown. Il racconto dell'apertura

di Giulia Bellaveglia

Un’enorme platea del Teatro Goldoni accoglie con estremo entusiasmo la serata di apertura del “Festival Antani – comicità e satira come se fosse”, organizzato e promosso da Fondazione Livorno, con il supporto di numerose realtà pubbliche e private. Mentre gli spettatori fanno il loro ingresso in sala, ad accoglierli c’è un mix di politica ed ironia con il “cinegiornale Antani”, proiettato sul mega schermo dietro al palcoscenico. Poi, ad aprire la scena è, com’è ovvio, il padrone di casa, il direttore artistico Luca Bottura. “Salutiamo gli amici vicini e Antani – dice -. Bene, avete riso, quindi vuol dire che l’età media di questa sala è almeno 180 anni”. Scoppia una risata fragorosa che prosegue con “Sono contento di essere a Livorno, la città che ha dato i natali alla specialità della sinistra italiana: dividersi”. Dopo una breve intervista ironica all’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, è il momento dei saluti istituzionali. Quelli che in ogni incontro, generalmente, sono sempre troppo lunghi. Così Bottura, sceglie di inserire sullo sfondo un countdown: ogni ospite ha a disposizione un solo minuto per dire tutto ciò che vuole. Il primo a salire sul palco è il sindaco Luca Salvetti. “Voglio ricordare 4 cose belle di Livorno – spiega -: la nascita del Partito Comunista, nel 1921, le grandi imprese sportive del passato, come quella degli Scarronzoni, i nostri bei personaggi, Modigliani, Mascagni, Ciampi ed infine il nostro modo di essere, sempre divertenti e coinvolgenti”. Poi, è il turno della vicepresidente di Fondazione Livorno Cinzia Pagni. “Un evento nuovo, per i giovani, a cui abbiamo chiesto una cosa: dobbiamo essere seri e ridere tanto”. Terzo intervento per l’assessora all’urbanistica Silvia Viviani. “Le città del futuro – spiega – sono piene di mare, sole, verde, proprio come Livorno. Piena di persone che sorridono”. Ed infine, tocca al presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti, unico a far scattare il timer a causa degli infiniti ringraziamenti. “Un festival per cui abbiamo cambiato formula – afferma – e per cui mi auguro che ci sia sempre questo gran successo di pubblico”.

