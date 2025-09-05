Sabato 6 settembre apre al pubblico la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Nell'articolo tutte le info utili su orari e biglietti

Rafanelli: "Passate la parola, non vedo l'ora che vediate la mostra. Fattori è un esempio per i giovani che devono trovare una strada: guardate dentro voi stessi, non seguite le mode amava ripetere il Maestro". Salvetti: "Stiamo puntando sull'arte attraverso le grandi mostre anche come strumento di valorizzazione e ammodernamento dei musei civici". Farinella: "Sarebbe bello poter portare alcuni di questi quadri nei grandi musei europei". Tutte le info utili su orari e biglietti nell'articolo

Ci siamo! Il 6 settembre, bicentenario della nascita di Giovanni Fattori nato il 6 settembre 1825, apre al pubblico (con orario 10.00 – 19.00 da martedì a domenica, festivi sempre aperto e nel mese di settembre, dal venerdì alla domenica, apertura straordinaria fino alle 22.00) la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura al Museo Fattori di Villa Mimbelli. Il 5 settembre si è svolto il taglio del nastro alla presenza delle autorità e istituzioni. “Dal 2019 puntiamo sull’arte con le grandi mostre “utilizzandole” anche come strumento di valorizzazione e ammodernamento dei musei civici” ha detto il sindaco Salvetti. L’assessora Rafanelli: “Passate la parola, non vedo l’ora che vediate la mostra. Fattori è un esempio per i giovani che devono trovare una strada: guardate dentro voi stessi, non seguite le mode amava ripetere il Maestro. E poi se lo guardate negli occhi troverete un amico. Il detto “se vuoi fare come ti pare vieni a Livorno”? Una riflessione sul concetto di libertà”. Per il curatore Farinella “questa esposizione ha l’ambizione di presentare una immagine di un pittore nuova. Spero un giorno di poter portare alcuni di questi quadri nei grandi musei europei”. Il ricco percorso suddiviso in 24 sale è reso possibile, oltreché dall’importante patrimonio del Comune di Livorno, anche attraverso una serie di prestiti da istituzioni e da collezioni private, caratteristica quest’ultima che rende la mostra ancora più straordinaria grazie alla possibilità di poter vedere dipinti di norma non accessibili. Tra questi, per la prima volta, è possibile ammirare nella sua completezza il dipinto “bifronte” che raffigura Una carica di cavalleria a Montebello. Una grande scena di battaglia, dipinta su tela nel 1862, che un intervento di restauro ha rilevato avere sul verso l’abbozzo di una composizione storica di tema mediceo, avviata da Fattori alla fine degli anni ’50 e poi abbandonata.

BIGLIETTI E INFO UTILI

intero: € 15 ridotto: € 12

cumulativo Mostra e Casa Medici: € 18 (ridotto € 15)

cumulativo Mostra, Casa Medici e Museo della Città: € 20 (ridotto € 17)

gratuiti sotto i 18 anni, invalidi al 100% compreso accompagnatore, giornalisti

ORARIO (dal 6 Settembre all’11 Gennaio 2026)

10.00 – 19.00 da martedì a domenica

Festivi sempre aperto

Nel mese di settembre, dal venerdì alla domenica, apertura straordinaria fino alle 22.00

INFO E PRENOTAZIONI

0586 824607

www.museofattori.livorno.it

DIDATTICA

VISITE GUIDATE

costo: € 3 a persona oltre il costo del biglietto

Info e prenotazioni: [email protected] sono previste anche visite guidate a partenza garantita nel fine settimana e visite in lingua straniera (alternativamente inglese, francese e spagnolo) il sabato alle 16.00

LA MOSTRA

Le opere (220 in tutto e molte poco o mai viste) tra dipinti, disegni e acquerelli, cavalli, campi di condizione, insieme ai soldati e all’Italia del Risorgimento e ancora tamerici, covoni, uomini, donne, nuvole e buoi poderosi, montati da buoi e avvolti in cieli gonfi di luce invitano a scoprire la rivoluzione pittorica di Giovanni Fattori, l’artista della natura, della macchia, della vita sociale e militare colta nei suoi aspetti più umani. Un percorso espositivo diviso in sezioni e che dimostra la visione libera di un artista che ha saputo raccogliere gli insegnamenti della pittura italiana e i fondamenti del disegno senza mai imitare alcuno stile, cercando una via personale e autentica, lontana dai clamori e dalla retorica perché “l’arte libera soddisfa e consola e distrae”. Nell’arco di una lunga vita Fattori ha mantenuto salda la consapevolezza e l’orgoglio di avere nelle vene “sempre il sangue livornese straffottente” e sentirsi anche per questo così emancipato, sia nelle grandi composizioni, nei temi dei moti e dello spirito risorgimentale e della appartenenza al nuovo e potente linguaggio dei Macchiaioli, sia nelle ultime e intense prove. La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con l’Istituto “Matteucci” di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo di Fondazione Piacenza. Main sponsor: Fondazione Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Sponsor: Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ScpA, sponsor tecnico Howden SpA.

I LUOGHI DI FATTORI

Un percorso in città tra memorie, paesaggi e ispirazioni

I luoghi di Fattori coinvolgeranno piazze, strade, edifici storici e scorci cari al maestro livornese: una proposta immersiva tra arte e territorio. Sarà possibile scoprire o riscoprire luoghi vissuti negli anni, come la Casa natale dell’artista, il Duomo, il Teatro San Marco, ma anche spazi evocativi come la statua di Fattori a Largo del Cisternino, fino ai paesaggi immortalati nei suoi dipinti, come la Tamerice d’Antignano o i Bagni Palmieri. L’iniziativa, realizzata dalla cooperativa Agave, in collaborazione con una rete di partner tra cui il Gruppo Labronico, non si limita a raccontare la biografia dell’artista, ma propone una visione più ampia della società, dei personaggi, dei luoghi e del contesto storico che hanno influenzato Fattori. Un approccio multidisciplinare che unisce cultura e turismo, creando nuovi spunti narrativi. I luoghi chiave del percorso saranno segnalati da targhe interattive con QR Code, attraverso cui sarà possibile accedere a un sito dedicato con contenuti testuali e audio, per un’esperienza coinvolgente e autentica. Il progetto prevede anche un programma di visite guidate pensato per tutte le età.

W FATTORI

Con W Fattori, il Comune di Livorno dà avvio a un ambizioso programma di promozione culturale dedicato alla figura di Giovanni Fattori e, al tempo stesso, alla valorizzazione culturale e identitaria. Il progetto, rivolto a varie fasce di pubblico, dai piccoli alle famiglie, dai giovani agli adulti si articola in una serie di iniziative coordinate, promosse direttamente dall’Amministrazione comunale o realizzate in collaborazione con realtà associative del territorio, con l’obiettivo di garantirne la massima visibilità e accessibilità. Il primo passo di W Fattori è la riapertura del Museo Fattori, custodente della più completa collezione permanente dedicata al pittore livornese, e la trasformazione di Villa Mimbelli e del suo parco in un centro culturale ancora più vivo, inclusivo e attrattivo, capace di coniugare bellezza, memoria e innovazione, per una piena integrazione nel tessuto culturale e sociale della città. Villa Mimbelli riapre infatti dopo un periodo di chiusura dedicato ai lavori di restauro, realizzati proprio in vista di questa straordinaria occasione. Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura non è quindi solo una celebrazione artistica in occasione dei duecento anni dalla nascita del pittore, ma un primo grande passo di un impegno concreto nella rigenerazione culturale di un bene comune, con una visione ampia, partecipata e sostenibile. Un programma di lungo periodo all’interno del quale sono previsti l’apertura di un punto ristoro all’interno del parco e il ripristino funzionale del Piccolo Teatro Storico per ospitare eventi, letture, spettacoli e incontri culturali, oltre alla valorizzazione di altri spazi come i Granai di Villa Mimbelli sede permanente del Museo Mediceo con un’ampia collezione di opere, documenti e reperti testimonianti il ruolo cruciale della dinastia dei Medici nella fondazione e nello sviluppo di Livorno, oltre al bookshop, alla Biblioteca d’Arte e alla ludoteca.

PARTNER E SPONSOR

Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura è promossa e organizzata dal Comune di Livorno con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, in collaborazione con l’Istituto “Matteucci” di Viareggio, Fondazione Livorno, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione LEM e grazie al contributo di Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ScpA, ASA S.p.a e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Sponsor tecnici: Howden SpA, Coop Culture, Itinera e Agave. Il progetto è corredato da un catalogo, Dario Cimorelli Editore, che presenta un approfondito saggio di Vincenzo Farinella, insieme ai contributi di Carmen Belmonte, Giorgio Marini, Giorgio Bacci, Silvio Balloni, Mattia Patti, Francesca Pullano e Andrea Baldinotti, arricchito da un ampio apparato iconografico.

