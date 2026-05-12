A Dario Ballantini il Premio Capperuccio

Consegnato nella Sala Cerimonie del Comune il riconoscimento del Lions Club Livorno Porto Mediceo all’attore, comico, trasformista e pittore livornese per il talento e la creatività espressi nella sua articolata attività artistica. A marzo 2025 ha ricevuto la Canaviglia, onorificenza della città

Martedì 12 maggio, nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale, si è svolta la consegna del Premio Capperuccio a Dario Ballantini, attore, comico, trasformista e pittore, per il talento e la creatività espressi nella sua articolata attività artistica. Il prestigioso riconoscimento, istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, viene conferito a personalità e istituzioni che attraverso il proprio operato hanno contribuito a dare prestigio alla città di Livorno e alla sua valorizzazione culturale e sociale. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, Cesare Cartei, e dalla presidente del Club satellite Livorno Meloria, Giulia Guarnieri, alla presenza del sindaco Luca Salvetti. Questa la motivazione del Premio Capperuccio (nel marzo 2025 il suo percorso era stato celebrato con il conferimento della Canaviglia, onorificenza della città di Livorno):

“Il pittore, che con il suo pennello ha saputo dare forma ai sogni, invitando a viaggiare, immaginare.

Il trasformista, che ci insegna che l’arte è metamorfosi: cambiare forma e prospettiva senza perdere la propria identità.

L’attore, che ha il talento di calarsi nei panni altrui restituendo un ritratto vivo, personale che invita al sorriso.

L’artista, insomma, per cui l’arte è vita e la vita, quando vissuta con passione, diventa arte”

La storia del Premio Capperuccio

Il Premio Capperuccio trae origine dalla stola conservata oggi a Palazzo Comunale, che il 19 marzo 1606 il Granduca Ferdinando I de’ Medici pose sulle spalle di Bernadetto Borromei, segnando l’elevazione di Livorno a città e la nomina del primo Gonfaloniere togato. Da quel gesto simbolico nasce il Capperuccio, divenuto nel tempo emblema della livornesità, del senso di appartenenza e dell’identità cittadina. Proprio a partire da questo significato, dal 2009 il Lions Club Livorno Porto Mediceo assegna il riconoscimento a figure che si sono distinte per meriti culturali, scientifici, istituzionali o civili. Tra i premiati delle edizioni precedenti figurano personalità di alto profilo come il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il rabbino Elio Toaff, l’Accademia Navale, la Brigata Folgore, il vescovo Mons. Simone Giusti, il prof. Paolo Dario, l’ingegnere Giotto Bizzarrini, la compagnia Mayor von Frinziusi, i medici Sani e Roncucci, la fisica Lisa Barsotti, il regista Paolo Ruffini, la comandante Serena Melani, l’oncologo Pier Francesco Ferrucci e il chirurgo di guerra Giuseppe Soriani.

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