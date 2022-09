Affluenza super nella nuova sede dell’Ufficio Informazione Turistica

“A volte bastano scelte semplici per ottenere cambiamenti significativi”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Luca Salvetti. Il nuovo punto di riferimento per i turisti è infatti più visibile rispetto alla precedente collocazione, e molto più ampio e accogliente

E’ costantemente presa d’assalto la nuova sede dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del Comune di Livorno, in piazza del Municipio 8/9.

Inaugurata lunedì scorso, è piena di turisti che chiedono indicazioni sulle bellezze livornesi da scoprire, sui tour da fare con bus o battelli.

“A volte bastano scelte semplici per ottenere cambiamenti significativi”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Luca Salvetti.

Il nuovo punto di riferimento per i turisti è infatti più visibile rispetto alla precedente collocazione, e molto più ampio e accogliente.

Si ricorda che locali sono ubicati al piano terreno del Palazzo Grande, lato piazza del Municipio, non lontano dal punto di ritrovo dei bus turistici di via Cogorano.

Condividi: