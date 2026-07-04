Parco Kyra, attiva la prima fontana inclusiva della città
Mario Bartoli: "Ringrazio l'amministrazione comunale, Asa e tutti i cittadini che hanno contribuito attraverso il progetto Mare dei Ricordi". Per celebrare l'attivazione della fontana è in programma alla Scalinata un concerto di violino al calasole
Da ieri 3 luglio è ufficialmente attiva la prima fontana inclusiva della città, installata all’interno del Parco Inclusivo di Kyra ad Antignano. Un nuovo traguardo che arricchisce uno spazio nato con l’obiettivo di essere sempre più accessibile e accogliente per tutti i bambini, con un’attenzione particolare a quelli con disabilità. La nuova fontana, la prima inclusiva in città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del parco, un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per la promozione dell’inclusione e della partecipazione. Mario Bartoli: “Ringrazio l’amministrazione comunale, Asa e tutti i cittadini che hanno contribuito attraverso il progetto Mare dei Ricordi”. Per festeggiare il traguardo raggiunto martedì 14 luglio, alla Scalinata, si terrà un concerto di violino al calasole.
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