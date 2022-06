Avis, martedì 14 in Fortezza Vecchia la Festa del Donatore

Appuntamento martedì 14 dalle 19,30 in Fortezza Vecchia. Durante la serata saranno premiati anche i vincitori del DonArti Livorno Contest. Oltre ai vincitori del concorso verranno premiati anche 90 iscritti ad AVIS Livorno

di Chiara Montesano

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e AVIS Comunale Livorno dopo uno stop forzato a causa della pandemia torna a festeggiare insieme ai cittadini con la Festa del Donatore. Durante la conferenza stampa del 13 giugno l’assessore al Sociale Andrea Raspanti e il presidente AVIS Comunale Livorno Matteo Bagnoli, insieme ai rappresentati del Polo Artistico Vinile di Livorno, hanno presentato le iniziative. Dalle 21.30 di stasera il Cisternone, la Terrazza Mascagni e il palazzo civico saranno illuminati di rosso per ricordare la festa. A febbraio era stato presentato il contest DonArti Livorno, che prende il nome dall’idea di donare l’arte a Livorno, e in occasione della Giornata saranno presentate le opere vincitrici nella sezione canzone, fotografia e poesia, scelte da una giuria di tre persone tra quelle che meglio rappresentano l’atto della donazione. La Festa del Donatore inizierà il 14 giugno alle 19.30 in Fortezza Vecchia, mentre alle 21 inizierà il DonArti Festival. “Questa festa sarà un’occasione duplice per dire grazie a tutti coloro che rendono possibile il funzionamento di questo sistema complesso e per ricordare l’importanza della donazione – afferma l’assessore Raspanti – Il bisogno di sangue è in aumento perché è ripresa l’attività ordinaria chirurgica”. Bagnoli ha poi illustrato un po’ di dati di questo 2022 facendo notare come rispetto al 2021 ci siano 261 sacche di sangue in meno confrontando lo stesso periodo. “Nel 2021 avevamo un totale di 3.968 sacche, questo anno sono 3.707”. Oltre ai vincitori del concorso verranno premiati anche 90 iscritti ad AVIS Livorno. “È un orgoglio poter mettere musica e arte in un tema del genere. È l’occasione per collaborare di nuovo dopo il videoclip “non è mai abbastanza” dello scorso anno. Volevamo trovare altre opere, idee di persone vicine alla causa, per questo nasce DonArti Livorno. – spiegano Lorenzo Iuracà e Mikel Zanni, direttori artistici del DonArti Contest e Festival – La cosa bella è che nelle canzoni degli otto artisti l’umore varia sempre. Portano il messaggio in un modo un po’ più frizzante, leggera o profondo. Ci sarà una band che accompagnerà tutti gli artisti e queste canzoni faranno poi parte di una compilation che verrà distribuita ed usate per le prossime edizioni della festa, come la foto e la poesia vincitrici”.

