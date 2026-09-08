Borgo si ritrova a tavola, cena in piazza per acquistare un defibrillatore

Ringraziamo il presidente Baldi (al centro) e tutti i ristoratori per la disponibilità

Il presidente del Ccn Borgo Davide Baldi presenta la 2ª edizione di Stasera si cena in Piazza: una grande tavolata all'insegna della convivialità il cui ricavato permetterà di acquistare un defibrillatore per la comunità: "Speriamo di essere da esempio"

Mercoledì 10 settembre in piazza Mazzini si svolgerà la seconda edizione di “Stasera si cena in piazza 2026“, iniziativa pensata per creare un momento di condivisione e convivialità tra i frequentatori abituali di piazza Mazzini, gli operatori della ristorazione e i residenti. L’obiettivo non è soltanto quello di trascorrere una serata insieme, ma anche di recuperare una dimensione di dialogo e confronto diretto. Per l’occasione la tavola verrà apparecchiata direttamente sulla piazza, davanti alle attività commerciali lato di Jhonny Paranza, trasformando per una sera lo spazio urbano in un luogo di incontro e di socialità. “Troppe volte la gente è forte e loquace sui social, ma poi evita il confronto e lo scambio di idee di persona”, sottolinea Davide Baldi, presidente del Ccn Borgo. “Dobbiamo ricominciare a incontrarci e a parlare tra di noi, anche tra persone che non necessariamente si stanno simpatiche, perché solo così possiamo ricostruire un substrato sociale basato sul rispetto reciproco e sul dialogo”. La prima edizione, nel 2024, aveva registrato la partecipazione di 170 persone ed era stata completamente gratuita con i costi sostenuti dalle attività di ristorazione presenti sulla piazza: Kirù Bistrot, Stuzzicheria di Mare, Jhonny Paranza, Bar Sirena e Panineria Si va da Widya, con il contributo di Cantina Amaranto e Panificio Steric. Quest’anno gli organizzatori restano gli stessi, sotto il cappello del Ccn Borgo, ma è stata introdotta una quota di partecipazione di 15 euro (menù: antipasto di Kirù Bistrot a base di hummus di ceci con crudità e panzanella croccante; primo della Stuzzicheria di mare penne alla libecciata; secondo Jhonny Paranza pollo e coniglio fritto “come lo faceva la mi’ nonna”; contorno Si va da Widya insalata mista; acqua, vino, caffè bar Sirena). Una scelta legata anche ad un obiettivo concreto: con il ricavato della serata verrà acquistato un defibrillatore da posizionare in piazza Mazzini, a disposizione della comunità. L’appuntamento rientra inoltre nel più ampio progetto di collaborazione tra Ccn Borgo e Comune di Livorno, finalizzato a trasformare piazza Mazzini in un luogo di aggregazione e in un parco realmente vivibile da tutti. Il percorso prevede interventi e iniziative dedicati alle migliorie dell’arredo urbano, dell’illuminazione e del verde pubblico, insieme all’organizzazione di eventi di diverso tipo: dalla musica al teatro, dal cinema ad altre occasioni di incontro. In prospettiva, gli organizzatori auspicano di poter ospitare anche mostre e appuntamenti enogastronomici. “Vogliamo provare a essere un esempio da seguire – conclude Baldi – Gli spazi pubblici sono della cittadinanza, che ha il diritto e il dovere di viverli insieme come una comunità”. E proprio l’idea di comunità rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. L’intenzione è anche quella di allargare in futuro la manifestazione ai non residenti, facendo della piazza un punto di riferimento sempre più aperto e inclusivo. “Una comunità non deve necessariamente pensarla tutta allo stesso modo”, conclude Baldi. “L’importante è lavorare insieme per un obiettivo comune: crescere e imparare ad ascoltare e ad accogliere, come vuole la nostra tradizione labronica”.

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