Devoluti alla Caritas 138 articoli contraffatti

Considerato il perfetto stato di conservazione, il Gip ha accolto l’iniziativa solidale promossa dai finanzieri livornesi disponendo la consegna di 138 articoli tra borse e giubbotti

Donati in beneficenza alla Fondazione Caritas di Livorno 138 articoli contraffatti, tra borse e giubbotti, sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione a Cecina. Considerato il perfetto stato di conservazione, il Gip ha accolto l’iniziativa solidale promossa dai finanzieri livornesi disponendo la consegna dopo l’asportazione delle false etichette.

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