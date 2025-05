Donati bavini e pochette a Ostetricia

Sono stati realizzati a mano e consegnati dal gruppo di volontarie livornesi “Le Bimbe Riusano” al primario Sergio Abate e alla responsabile ostetriche Area territoriale Livorno Marzia Chellini

Donati ad Ostetricia, per la Festa della Mamma di domenica 11 maggio, bavini e pochette fatti a mano dal gruppo di volontarie livornesi Le Bimbe Riusano. La consegna è avvenuta il 9 maggio alla presenza del primario del reparto Sergio Abate e della responsabile ostetriche Area territoriale Livorno Marzia Chellini. “Le Bimbe Riusano” sono un gruppo no profit di volontarie livornesi che utilizzano materiali di recupero per realizzare progetti di sostegno sociale. Le loro iniziative uniscono creatività e solidarietà, supportando le cause delle associazioni locali e salvaguardando l’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali che andrebbero al macero.

