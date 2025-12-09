Dopo i libri liberi, arrivano i sassolini colorati. Sara trova il primo

Dopo il successo del gruppo Fb “Regala un libro e dona un sorriso“, a Livorno prende piede un’altra iniziativa creativa e solidale. E’ quella dei sassolini promossa dall’omonimo gruppo Fb. A trovare il primo in città è stata Sara: “L’ho trovato casualmente sul bancone del negozio di Porta a Terra in cui lavoro. Lo conserverò”, racconta entusiasta. Il funzionamento è semplice e ricorda l’iniziativa dei libri: chiunque può dipingere un sasso con un disegno o una frase positiva e lasciarlo in un luogo casuale della città. Chi lo trova, se vuole, può pubblicare una foto del sasso – da entrambi i lati – nel gruppo Facebook e poi decidere se tenerlo o rimetterlo in circolo, lasciandolo in un altro luogo. Un’idea semplice, ma capace di regalare sorrisi e connessioni inaspettate tra sconosciuti.

