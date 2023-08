Ferragosto, oggi le corse dell’autobus diurne e notturne sono gratuite

A Ferragosto gratuite le corse diurne e notturne. Inoltre fino al 27 agosto gratuite tutte le corse notturne dei giorni prefestivi e tutte le corse diurne della domenica

Dopo il successo dello scorso anno e della Linea 20 attiva da metà giugno tutte le domeniche sul Romito con partenza da via Pigafetta, il Comune garantirà con proprie risorse ulteriori agevolazioni per i cittadini che vorranno usare il trasporto pubblico locale. In questa ottica dal 1 luglio al 27 agosto saranno gratuite tutte le corse notturne dei giorni prefestivi e tutte le corse diurne della domenica. Inoltre sono gratuite le corse notturne e diurne del giorno di Ferragosto. L’agevolazione tariffaria per l’utenza ha comportato una spesa per il Comune di Livorno di € 83.352. “Un somma ingente spesa a favore dei cittadini – ha dichiarato l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – volta a far comprendere l’importanza e l’uso del trasporto pubblico che permette al cittadino sia di risparmiare, sia di garantire una sostenibilità ambientale. Usando il mezzo pubblico nel fine settimana si evitano traffico e problemi di parcheggio soprattutto sul lungomare”.

