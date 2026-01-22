Il Mercato delle Vettovaglie in onda sulla Rai

immagine tratta dal servizio di Rai Italia andato in onda il 12 gennaio

Il "nostro" Mercato è stato protagonista di un servizio su Casa Italia che ne ha raccontato storia e tradizioni dopo il riconoscimento del Financial Times tra i migliori mercati del mondo

“Dopo quello di Palermo vi portiamo in un altro mercato d’eccellenza. Lo vogliono conoscere i telespettatori di tutto il mondo”. Così la giornalista di Casa Italia, la trasmissione di approfondimento culturale della Rai, ha introdotto nella puntata del 12 gennaio il servizio dedicato al Mercato delle Vettovaglie. A guidare il racconto tra storia, tradizione e sapori sono stati due volti noti livornesi, Giorgio Algranti e Alessio Marra, che passeggiando tra i banchi hanno mostrato i prodotti simbolo della città: dalle roschette livornesi alle uova delle celebri galline livornesi. Un percorso che ha intrecciato il cibo con la memoria del luogo, rievocando le contadine che a piedi raggiungevano il mercato dal Gabbro e le suggestioni artistiche legate ad Amedeo Modigliani. Il servizio ha permesso di raccontare Livorno attraverso i suoi sapori e la sua storia, ricordando che nel dicembre 2024 il Mercato è stato inserito dal Financial Times tra i migliori al mondo. “Un onore ed un vanto per la nostra città” commentò il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini quando nel dicembre 2024 uscì la notizia.

