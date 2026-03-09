Inaugurato il giardino di tulipani alla Terrazza

Il giardino si apre alla città! Da oggi 9 marzo i cittadini potranno passeggiare tra le aiuole e cogliere i magnifici tulipani colorati. Per ogni fiore raccolto sarà possibile lasciare un’offerta (1 € 1 tulipano e 0,50 € 1 bulbo) a sostegno dell’associazione Le Tribù della Terra che servirà a finanziare l’attività per il futuro. Già da giorni, non appena hanno fatto capolino dalla terra sono spuntati curiosi e fotografi. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora Giovanna Cepparello con delega alla Manutenzione, cura e incremento del verde in città, la dirigente del settore Manutenzioni e cura della città Silvia Borgo, il responsabile dell’Ufficio Verde Alberto Ughi e le volontarie dell’associazione che hanno invitato la cittadinanza a venire a raccogliere i tulipani. Tra l’altro tagliare questi fiori serve a mantenere in salute i bulbi e ottenere un’ottima fioritura anche l’anno successivo. Soddisfazione è stata espressa dall’assessora Cepparello: “L’iniziativa compie 2 anni. Siamo molti contenti perché piace tantissimo, questo luogo è bellissimo. Ci dicevano che non sarebbero nati e invece è andata bene, anche grazie e soprattutto all’ufficio giardini che ha creato le condizioni ottimali: sono 50.000 i bulbi che nasceranno in varie mandate. Questo garantirà la persistenza di questo spettacolo per circa 3 settimane. Coinvolgeremo le scuole”. È possibile raccoglierli fino alle ore 19.00 circa.

