Inaugurato un Baby Pit Stop alla biblioteca comunale Stenone

Il dirigente Cerini: "E' la rivoluzione copernicana del concetto di biblioteca. Un luogo non più soltanto di studio, di incontro e di partecipazione". Questo è il Quinto Pit Stop dopo quello presente in Comune, all'interno del tribunale civile, alla Biblioteca dei Ragazzi e al distretto di Fiorentina. Il secondo donato da Insieme per la vita. "Dedichiamo questa inaugurazione all'indimenticato Luciano Vizzoni". Chellini: "Raggiunto un obiettivo fortemente voluto per un quartiere dove si respira aria di comunità"

“E’ la rivoluzione copernicana del concetto di biblioteca. La biblioteca non più soltanto come luogo di studio, di incontro e di partecipazione”. Le parole del dirigente Settore Attività culturali e Musei del Comune di Livorno Giovanni Cerini bene rappresentano l’inaugurazione avvenuta stamattina del Baby Pit Stop Unicef all’interno della biblioteca comunale Stenone in via Stenone a Shangai. Da oggi, quindi, qui sarà presente un punto di allattamento (e, perché no, di cambio pannolino) grazie alla collaborazione fra Usl Toscana nord e ovest e Comune e alla donazione di Insieme per la vita odv associazione fondata dall’indimenticato pediatra Luciano Vizzoni (“a cui nell’anno del decimo anniversario della scomparsa, avvenuta il 27 settembre 2014, dedichiamo l’inaugurazione di stamattina” ha annunciato il segretario dell’associazione Gianfranco Grossi) da sempre sensibile alle nostre iniziative e del reparto Materno Infantile dell’ospedale. “Tra l’altro – ha aggiunto Cerini – la biblioteca Stenone fa parte della Biblioteca Labronica, una delle più importanti della Toscana. Un aspetto ci rende ancora più orgogliosi e felici”. Quello inaugurato stamattina è il quinto Baby Pit Stop dopo quello presente in Comune, all’interno del tribunale civile, alla Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti e al piano terra del distretto di Fiorentina. Il sesto se consideriamo anche quello nella sala di attesa pediatrica della casa della salute a Stagno. Il secondo donato da Insieme per la vita. “Queste aree attrezzate – ha spiegato l’assessore al sociale Andrea Raspanti – hanno un grande valore simbolico, perché riconoscono un diritto importante come quello dell’accoglienza di una madre e del suo bambino, e incentivano il valore sociale del mettere al mondo una nuova vita. In tema di famiglie ricordo che entro il 2026 nascerà un centro polifunzionale all’ex asilo Menotti. Il Pit Stop, se vogliamo, rappresenta il primo passo di questo progetto che senz’altro contribuirà a leggere in modo positivo il quartiere”. Per Marzia Chellini, incarico complessità organizzativa Ostetrica Materno Infantile e Consultori Livorno, “è stato raggiunto un obiettivo bello, enorme, fortemente voluto per un quartiere dove si respira aria di comunità. Ringrazio Insieme per la vita che accoglie tutte le nostre iniziative con grande disponibilità e Federica Benifei, ostetrica “decoratrice” che ci aiuta sempre ad abbellire gli spazi”. Rosa Maranto, direttrice Attività Consultoriali, ha ricordato che l’inaugurazione si colloca sia all’interno della Settimana mondiale dell’Allattamento sia nell’ambito del programma Unicef. Mentre Cinzia Porrà, direttrice Zona Distretto Livornese, ha evidenziato l’importanza del fare rete da parte delle istituzioni. Presenti, inoltre, al taglio del nastro la coordinatrice ostetrica dei consultori livornesi Isabella Iori e la pediatra di Comunità Zona Livornese Beatrice Gigantesco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©