Livorno nel mensile Bell’Italia di luglio

Nel numero di luglio di Bell’Italia, il mensile dedicato alle bellezze del nostro Paese, c’è Livorno. Dalla Terrazza Mascagni, che prende il nome dal concittadino compositore “il cui ricordo pervade tutta Livorno” scrive il giornalista, alla Venezia con i suoi “riflessi di storia sull’acqua” tra scalandroni, ponti e palazzi ottocenteschi che si possono apprezzare durante il giro dei fossi e che, scrive ancora il giornalista, fanno di Livorno un’isola; dal monumento ai Quattro Mori al Mercato Centrale, dal Teatro Goldoni ai musei cittadini. “Un reportage unico e suggestivo di 16 pagine – commenta su Fb il sindaco Salvetti che per primo ha dato la notizia – che vede Livorno al centro dell’interesse turistico generale”. Poche settimane fa il servizio tv di Bell’Italia, in viaggio in onda su La7.

