Mario Bartoli dona un corrimano per la scalinata di Antignano

"Anche questa donazione è stata possibile attraverso l'amore che esprimono quei tanti nomi posati in mare"

Un gesto concreto per rendere un luogo speciale ancora più accessibile a tutti. Al Mare dei Ricordi, alla scalinata di Antignano, è in arrivo una novità pensata per consentire anche alle persone anziane e a chi ha difficoltà motorie di raggiungere più facilmente il mare e i nomi che custodisce. L’iniziativa è di Mario Bartoli, presenza quotidiana in questo luogo così significativo per la comunità livornese. Proprio osservando le persone che frequentano la scalinata, Bartoli si è reso conto di quanto i grandi gradini possano rappresentare un ostacolo per chi ha difficoltà a camminare o non si sente sicuro nei movimenti. “Molte volte ho notato la difficoltà di molti anziani, oppure di chi ha delle difficoltà motorie, nello scendere o rimontare i grandi scalini e diverse volte, vista la loro difficoltà, si sono accontentati di ammirare il Mare dei Ricordi dall’alto”. Da qui è nata l’idea di intervenire con una soluzione semplice, ma importante: un corrimano su entrambi i lati della scalinata, che permetterà di affrontare il percorso con maggiore sicurezza e facilità. Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, dopo un sopralluogo con il fabbro Filippo Quochi per prendere le misure necessarie alla realizzazione dell’opera, Bartoli si è recato negli uffici comunali per firmare l’atto di donazione del corrimano al Comune. L’installazione avverrà prossimamente. “Anche questa donazione è stata possibile attraverso l’amore che esprimono quei tanti nomi posati in mare”.

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