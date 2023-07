Mauro taglia il traguardo record di 400 donazioni

Il cav. Mauro Liggieri in una foto inviata da Avis Comunale Livorno

Lunedì 7 agosto al Centro Trasfusionale di Livorno raggiungerà 400 donazioni fra sangue e plasma e Avis Comunale Livorno gli consegnerà una targa per "l'impegno e la dedizione senza pari verso la donazione del sangue e plasma": "Speriamo che il suo esempio di generosità possa ispirare altre persone. Con le sue 400 donazioni Mauro potrebbe aver salvato crica 1.200 vite"

È con grande orgoglio che Avis Comunale Livorno annuncia che la prossima settimana celebrerà il notevole traguardo che raggiungerà uno dei propri donatori. “Lunedì 7 agosto al Centro Trasfusionale di Livorno con immenso piacere onoreremo il cav. Mauro Liggieri per un risultato straordinario nel campo della donazione del sangue e plasma; il raggiungimento delle 400 donazioni totali. La donazione di sangue e plasma è un atto di grande generosità e compassione, ma raggiungere un tale numero complessivo è un evento straordinario che merita un’attenzione particolare. Liggieri

Mauro ha dimostrato una dedizione senza pari nel contribuire alla vita degli altri attraverso la sua costante disponibilità a donare il suo prezioso sangue e plasma.

Ogni donazione di sangue o plasma può salvare fino a tre vite umane, il che significa che le sue 400 donazioni potrebbero aver salvato oltre 1.200 vite. Questo è un risultato straordinario che va oltre le parole e che evidenzia la sua dedizione senza pari nel fornire un sostegno vitale a coloro che ne hanno disperatamente bisogno. La sua generosità è un esempio ispiratore per tutti noi e una testimonianza del potere che ogni individuo ha di fare una differenza positiva nella vita degli altri. In riconoscimento a questo straordinario traguardo, Avis Comunale Livorno desidererà consegnare

a Liggieri Mauro una targa che rappresenta il suo impegno e la sua dedizione senza pari verso la donazione del sangue e plasma. Siamo profondamente grati per il suo servizio e il suo altruismo. Speriamo che il suo esempio possa ispirare altre persone a seguire le sue orme e a considerare la donazione del sangue e plasma come un atto di generosità che può davvero salvare vite umane”. E’ un numero notevole se si pensa che Paolo Demi, donatore Avis dal settembre 1980 al 17 aprile 2023, ne ha effettuate 234.

Condividi: