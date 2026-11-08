Maya al mare in barella a 15 anni e mezzo: “E’ stato un regalo bellissimo”

Foto gruppo N.O.G.R.A. Pisa – Guardie Zoofile, Soccorso Animali e Protezione Civile, che ringraziamo per la disponibilità

"Appena arrivata ha messo subito le zampette in acqua e guardava tutto". Oggi la labrador rottweiler non riesce più a camminare e Francesca, livornese e proprietaria, ha realizzato il desiderio di riportarla nel suo luogo del cuore

Per 15 anni e mezzo il mare è stato molto più di un semplice ambiente: è stato casa, passione e il luogo nel quale ha trascorso una parte importante della sua esistenza. Oggi, però, le sue zampe non riescono più a sostenerla e camminare è diventato praticamente impossibile. C’era un desiderio che la sua proprietaria, Francesca, livornese, custodiva da tempo: riportarla ancora una volta davanti al suo mare. Un desiderio diventato realtà grazie alla disponibilità del gruppo N.O.G.R.A. di Pisa – Guardie Zoofile, Soccorso Animali e Protezione Civile, che ha accompagnato la labrador rottweiler in questa speciale uscita in barella. La storia di Maya e Francesca comincia nel 2011. La cagnolina arriva dal Molise attraverso un’adozione, quando ha poco più di due mesi e mezzo. Un momento particolarmente difficile per Francesca. Da lì nasce un legame destinato a diventare anche un percorso condiviso nel volontariato. “Sono volontaria della Croce Rossa e Maya ha mostrato fin da subito una grande predisposizione per il mare. Sono livornese e ci andavamo praticamente tutti i giorni. Così ci siamo avvicinate al gruppo cinofilo di Pisa, allora l’unico in Italia a occuparsi di salvataggio in mare, e da lì è cominciata la nostra avventura”. Maya è stato un cane in addestramento, senza però conseguire l’operatività. Questo non le ha impedito di partecipare a numerose attività della Croce Rossa in tutta Italia, dalle manifestazioni alle iniziative con i bambini, fino agli appuntamenti dedicati alla pet therapy. Ha preso parte anche alla sorveglianza delle spiagge di Marina di Pisa nell’ambito del progetto Spiagge Sicure, durante i fine settimana. “Ci siamo addestrate insieme tre volte alla settimana e abbiamo fatto tante esperienze, anche con i bambini disabili. E’ dolcissima, abbiamo condiviso tantissime avventure. È stata una compagna straordinaria”. Poi il tempo ha cominciato a lasciare il segno. E oggi non riesce più a camminare, se non per pochi passi. Francesca, che nel frattempo si è trasferita a Empoli per lavoro, si è ritrovata lontana dal mare. Ma la passione della cagnolina per quell’ambiente non è mai venuta meno. “Il suo mondo è sempre stato il mare, lo ama profondamente. Anche soltanto quando si avvicinava alla spiaggia, tirava fuori il muso per respirare quell’aria e annusarla tutta. Per questo abbiamo deciso di regalarle questo ultimo desiderio: tornare nei suoi luoghi del cuore”. Francesca ha quindi contattato il gruppo pisano chiedendo aiuto per rendere possibile quell’incontro. La risposta è stata immediata e i volontari si sono messi a disposizione per organizzare il suo ritorno sulla spiaggia. La scelta è ricaduta a Marina di Pisa poiché c’è uno scivolo che porta in spiaggia. “È stato un regalo bellissimo. Grazie a Michele e a tutti quanti. Appena arrivata ha messo subito le zampette in acqua e guardava tutto come per dire: andiamo, facciamo, qui abbiamo giocato. Per chi conosce il proprio cane, vedere nei suoi occhi il piacere di essere tornata in quel posto è un’emozione indescrivibile”. Un momento che ha emozionato tutti, anche le persone che si trovavano sulla spiaggia. E chissà che tra i bagnanti di Marina di Pisa non ci fosse qualcuno capace di riconoscere quella cagnolina che per tanti anni aveva contribuito alla sorveglianza delle spiagge.

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